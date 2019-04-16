2019-04-16T10:22:33+03:00
Общество

Губернатор Севастополя: «Максимальных результатов мы сможем добиться, лишь объединив усилия и работая все вместе, в команде»

Дмитрий Овсянников обсудил с депутатами муниципалитетов вопросы, волнующие севастопольцев
Галина КОВАЛЕНКО
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Дмитрий Овсянников встретился с депутатами муниципалитетов. Фото: пресс-служба правительства города СевастополяДмитрий Овсянников встретился с депутатами муниципалитетов. Фото: пресс-служба правительства города Севастополя
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В преддверии Дня местного самоуправления Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с депутатами и главами муниципалитетов. На встрече в формате «вопрос-ответ» были затронуты проблемы, которые больше всего беспокоят горожан.

Глава региона отметил, что депутаты муниципалитетов работают непосредственно с людьми и занимаются решением задач, влияющих на качество жизни горожан.

- Правительство Севастополя всегда готово помочь вам в работе на благо жителей. Я хочу, чтобы наше взаимодействие стало более продуктивным, - подчеркнул Дмитрий Овсянников. - В сложившейся ситуации нужны особые подходы к развитию экономики и социальной сферы города. Чтобы добиться устойчивого экономического роста, достичь в ближайшие 5 лет по уровню развития среднероссийских показателей, наша экономика должна расти с темпом 8-10% в год. Выполнение этой сверхзадачи требует дополнительных усилий по консолидации работающих в городе федеральных, городских и частных структур.

В Севастополе программы развития претворяют в жизнь несколько госкорпораций, частные компании, а также Минобороны и Черноморский флот.

Планируется, что национальная программа развития Севастополя станет главным документом, который соберет воедино все усилия для поступательного и всестороннего выполнения поставленных сверхзадач.

В программа предусмотрено три крупных блока: экономическое развитие, создание социальной инфраструктуры и создание особых регуляторных условий.

- У нас с вами появляется мощный инструмент, который может существенно повысить качество жизни севастопольцев, сделать город-герой сильным и самодостаточным в экономическом смысле, - сказал Дмитрий Овсянников. - Как мы с вами используем этот инструмент, зависит только от нас. Убежден, что максимальных результатов мы сможем добиться, лишь объединив усилия и работая все вместе, в команде.

В свою очередь, участники встречи задали вопросы Губернатору Севастополя о развитии города, строительстве инфраструктуры, школ, детсадов и организации движения общественного транспорта.

- Мы обсудили необходимость предусматривать новые социальные и жилищные объекты, увязывая их со стратегией развития города. К примеру, если благоустраивается мыс Хрустальный, соответственно возникает необходимость создания новых транспортных развязок, обеспечение доступности новых объектов для горожан. Подобные решения лучше оговаривать с депутатами муниципальных образований, ведь такое общение будет усиливать обратную связь с севастопольцами, - добавил Губернатор.

Зашла речь и о реконструкции Парка Победы.

Глава региона объяснил, что уже в начале мая можно будет пройтись по главной аллее Парка Победы. И он держит на личном контроле все работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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