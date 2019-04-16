2019-04-16T10:54:12+03:00
Общество

Гости севастопольского винзавода смогут сами создавать вино

В подвале «Золотой Балки» появилась лаборатория для мастер-классов виноделия
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба агрофирмы "Золотая Балка"Фото: пресс-служба агрофирмы "Золотая Балка"
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В винном подвале севастопольской агрофирмы «Золотая Балка» открылась лаборатория для мастер-классов, которая позволяет туристам самим создавать вино.

Инновационная лаборатория оснащена мини-оборудованием от лучших европейских производителей.

Гости агрофирмы теперь могут узнать обо всех технологических этапах производства игристых вин классическим шампанским методом (вторичное брожение в бутылке, ремюаж), понаблюдать за процессом заморозки скопившегося дрожжевого осадка, за его освобождением из бутылки (дегоржажем) и даже самим провести все эти процедуры.

- В ходе мастер-класса можно также продегустировать вино сразу после дегоржажа или укупорить бутылку вручную с помощью укупорщика корковой пробкой и затем зафиксировать с использованием мюзлевочного аппарата, - сообщает пресс-служба винзавода.

СПРАВКА

Цель операции ремюажа - собрать осадок, состоящий из дрожжевых клеток, в горлышке бутылки и сделать вино кристально прозрачным. Бутылки переводят из горизонтального в положение горлышком вниз и затем проворачивают в течение 21 дня влево и вправо вокруг вертикальной оси ручным или механизированным способом, со временем увеличивая угол наклона.

При проведении процедуры дегоржажа горлышко бутылки замораживается при температуре от -20°C, снимается временная пробка, и вино освобождается от скопившегося в горлышке бутылки дрожжевого осадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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