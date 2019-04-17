В Балаклаве 18 апреля встретят "Поезд Победы"

Балаклава торжественно отметит 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 18 апреля.

День освобождения Балаклавы начнут праздновать в 8.00. Первый в программе - торжественный марш жителей города и ветеранов Великой Отечественной войны. Участники пройдут по центральной улице к Обелиску защитникам и освободителям, чтобы почтить память погибших и возложить к памятнику цветы.

В 13.45 на железнодорожном вокзале Севастополя начнется митинг, посвященный освобождению города-героя от фашистских захватчиков. В 14.00 на вокзал прибудет Поезд Победы. Жители и гости города смогут ознакомиться с экспозицией передвижного музея.

- В составе поезда находится паровоз, а также платформы и теплушки, где представлены экспонаты образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны. «Поезд Победы» уже побывал городах Крыма. В каждом населенном пункте поезд останавливается в день его освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, - рассказали в пресс-службе правительства Севастополя.

СПРАВКА "КП".

18 апреля 1944 года отдельная Приморская армия отвоевала Балаклавские высоты - основной рубеж обороны на подступах к Севастополю.