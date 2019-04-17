Провалившуюся в центре Симферополя плитку обещают отремонтировать за 2 дня

Власти Симферополя решили за два дня отремонтировать провалившуюся в центре города тротуарную плитку.

- До выходных эта работа будет выполнена. На ремонт нужно максимум два дня , - сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

17 апреля, до конца дня, чиновники собираются выяснить позицию подрядчика, проводившего реконструкцию, и решить, кто займется ремонтом. Подрядчик, или город отремонтирует все своими силами.

Глубина провала примерно 40 см.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Яму закрыли поддонами. Позаботились о пешеходах.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что просто так эту ситуацию не оставит. Пригрозил местной администрации судом.

- Произошедшее будет рассмотрено в рамках уголовного дела. Раз администрация это приняла, должностные лица, которые приняли (такую работу – Авт.), должны за это ответить. Подано заявление в прокуратуру, - сообщил Аксенов. - Со всех спросим. Секретов не будет. Любой бюджетный объект, куда хоть копейка выделялась, будет проверяться.

Напомним, как только потеплело, в центре Симферополя "поплыла" плитка, причем сразу в двух местах. На улице Карла Маркса возле ливневки образовался провал глубиной примерно в 40 сантиметров. Яму закрыли поддонами.

В другом месте, на улице Пушкина, тротуарное покрытие пошло волной на площади примерно в квадратный метр. Того и глядишь, со дня на день там образуется провал. Пешеходы обходят этот участок стороной, чтобы не сломать ноги. Огораживать опасный участок власти не спешат.

На ул. Пушкина плитка в любой момент можейт уйти под землю. Тротуар пошел волной.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В феврале 2018 года была похожая ситуация. На улице Карла Маркса образовался провал. Квадратный метр плитки буквально ушел под землю. К счастью, никто не пострадал. Через несколько дней после того, как рабочие отремонтировали поврежденный участок, тротуар просел на другом участке улицы. А потом еще вдобавок на парковке рядом с Госсоветом РК провалился кусок дороги.

СПРАВКА "КП"

Скандальная реконструкция улиц Пушкина на Карла Маркса стоила больше 180 миллионов рублей. На подрядчика было заведено уголовное дело, выставлен штраф в размере 905 тысяч рублей за невыполненные в срок работы. Кроме того, эксперты негодовали из-за того, что в крымской столице укладывали бракованную плитку, которую нужно было вернуть на завод. Горожане винят во всем чиновников, разрешивших подрядчику укладывать плитку в снег и дождь.