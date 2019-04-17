В правительстве Севастополя определили участки земли, которые раздадут нуждающимся бесплатно

В Севастополе утвердили Единый перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан.

Как уточнил директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин, ведомство выделило 12 земельных участков, которые предоставят представителям репрессированных народов, многодетным семьям, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС и другим категориям граждан.

- Данные участки предусмотрены для индивидуального жилищного строительства. На сегодняшний день на учете в Департаменте состоят 43 севастопольца, чьи многодетные семьи нуждаются в улучшении жилищных условий, - рассказал Зайнуллин. - Горожанам будут направлены уведомления о возможности получения земельных участков из сформированного перечня после подтверждения департаментом необходимости этих семей в улучшении жилищных условий.

Также нуждающимся выдадут три участка в селе Полюшко. Сейчас разрабатываются проекты планировки и межевания территории

Землю гражданам будут раздавать в порядке очереди.

КОМУ ДАЮТ ЗЕМЛЮ

- гражданин состоит на учете в департаменте по имущественным и земельным отношениям

- у гражданина, его жены и несовершеннолетних детей нет земли в собственности, пользовании или аренде.

- заявитель проживает в Севастополе в течение 10 лет до постановки его на учет в департаменте.

ВАЖНО

Заявление о принятии на учет и копии необходимых документов (см. регламент государственной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно") должны быть заверены нотариально.

Бумаги можно подать лично или через представителя в МФЦ или очтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении в адрес Департамента.