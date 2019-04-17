В Севастополе пройдут ярмарки вакансий в сфере детского отдыха

В Севастополе пройдут специализированные ярмарки вакансий, чтобы укомплектовать детские оздоровительные лагеря. Об этом сегодня в ходе семинара с руководителями и специалистами детских оздоровительных лагерей сообщил директор Департамента образования Игорь Белозеров.

Первая состоится уже завтра, 18 апреля.

- Сейчас мы активно готовим наши детские лагеря к лету. Конечно, актуален и кадровый вопрос. Поэтому приглашаем всех людей, обладающих должным уровнем компетенции, – сказал Игорь Белозеров.

Кроме того, в городе-герое создадут автоматизированную информационную систему «Отдых-дети» - аналог АИС «Артек.дети». В ней будут формировать списки детишек из Севастополя, которых планируется направить в оздоровительные лагеря за средства госбюджета.

В правительстве надеются, что комплекс принимаемых мер поможет укрепить кадровый потенциал и материально-техническую базу учреждений отдыха и оздоровления, а также будет способствовать привлечения в эту сферу инвестиций.