2019-04-18T12:04:58+03:00
Общество

В Балаклаве отметили 75 лет со дня освобождения от фашистов

Участники торжественного митинга возложили цветы к Обелиску защитникам и освободителям Балаклавы
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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А Балаклаве состоялся торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику последнему командиру обороны Севастополя, генерал-майору Петру Новикову и Обелиску защитникам и освободителям Балаклавы.

От имени губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к ветеранам с благодарностью за военные подвиги обратился замгубернатора города Илья Пономарев.

- Спасибо, что Вы с нами! Спасибо, что благодаря Вам развивается Севастополь и Россия! Спасибо, что и сегодня Вы активно участвуете в жизни нашего города. Но все мы знаем, что этим событиям предшествовал героический апрель 1944 года. Именно мужество, стойкость людей, освобождавших Балаклаву, стали залогом нашей Победы, - сказал Илья Пономарев.

В свою очередь ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны и освобождения Севастополя, защитник Балаклавы Борис Малько призвал помнить подвиги предков и принимавших участие в «Крымской весне».

- 75 лет назад мы освободили Балаклаву, избавили ее от немецко-фашистского угнетения. От имени поколения победителей благодарю тех, кто в 2014 году участвовал в Русской весне. Это они вернули Севастополь в родную гавань – на Родину. И главное сегодня – понимать свою ответственность. Каждый из нас, занимая любую должность, должен понимать, что он остается в истории, - отметил Борис Малько.

СПРАВКА

18 апреля 1944 года отдельная Приморская армия, после артиллерийской и авиационной подготовки, успешно отвоевала Балаклавские высоты, основной пункт на подступах к Севастополю. День освобождения Балаклавы – одно из первых масштабных мероприятий посвященных 75-ой годовщине освобождения Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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