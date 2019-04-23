Читают Джека Лондона и занимаются кроссфитом: Чем увлекаются лучшие учителя Крыма и Севастополя

В сентябре этого года в Грозном будут определять лучшего учителя страны. В столицу Чечни на финал конкурса «Учитель года-2019» соберутся 85 конкурсантов со всех регионов России, среди них и победители региональных этапов: Наталья Кайгородцева от Республики Крым и Ольга Иванилова от Севастополя. «Болеем» за наших!

Наталья Кайгородцева: «Беру пример со своих родителей»

- У нас это семейная традиция, мои родители были учителями физики, - признается Наталья Кайгородцева, преподаватель химии школы «Артека», победительница крымского этапа конкурса. - На уроках отца была потрясающая, неповторимая атмосфера взаимодействия, диалога учителя и учеников. На уроках мамы - четкость, продуманность до мелочей всего урока, умение так подать материал, что сложное становится понятным и простым.

Учителей оценивали по эссе и нескольким испытаниям: «Мастер-класс», «Классный час» и «Образовательный проект».

- Я представила на конкурсе идею развития компетенций естественнонаучной грамотности учеников с помощью использования задач. В них химическое содержание будет сплетено с историей, наукой, литературой и искусством. Это развивает умение научно объяснять явления, оценивать и планировать научные исследования, интерпретировать данные и приводить доказательства, - отмечает Кайгородцева.

Кайгородцева работает учителем в школе "Артека". Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"

Преподаватель закончила Симферопольский государственный университет, по специальности Наталья - «химик». После она заочно обучалась в аспирантуре Крымского государственного гуманитарного университета. В школу «Артека» пришла работать в 1995 году. Школа рассчитана на 1224 места. Дети находятся в ней в любое время года без отрыва от школьной программы.

В течение учебного года каждую смену в школе учится около 3 тысяч - в том числе, на постоянной основе, - 300 детей из Гурзуфа и Большой Ялты.

В конкурсе принимали участие 26 преподавателей. Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"

Профессиональное кредо учителя - «Учить не мыслям, а мыслить».

- Главное не в том, чтобы вложить свои мысли в головы учеников, а в том, чтобы они самостоятельно размышляли над явлениями, превращениями, приходили к выводам, находили ответы на вопросы, - уверена Кайгородцева.

Наталья Николаевна практически полностью посвящает свою жизнь работе, но в свободные минутки любит прогуляться со своей 13-летней дочкой по "Артеку" и почтить произведения Джека Лондона.

Наталья Кайгородцева работает в школе "Артека" с 1995 года. Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"

Ольга Иванилова: Ученики полюбят предмет, если его любишь ты

В Севастополе победителем стала учитель информатики школы №60 Ольга Иванилова.

- На мастер-классе я показывала учителям технологию работы с современными цифровыми технологиями. Я поставила для себя проблемный вопрос: Интернет для жизни или жизнь для Интернета, который актуален сейчас для многих. Сейчас наша задача, в частности образования, - заполнить этот контент различными образовательными ресурсами. Учителям я рассказывала, как можно организовать мгновенные опросы учащихся, как использовать ментальные карты (сервис -онлайн-технология), - говорит преподаватель.

Ольга Алексеевна рассказывает, что уже на втором курсе университета пошла работать в школу. Параллельно училась в Донецком национальном университете на курсе «прикладная математика». Именно тогда она поняла, что хочет связать жизнь с преподавательской деятельностью. Чуть позже получила еще два диплома по специальностям: «учитель информатики» и «управление учебным заведением».

Ольга Иванилова работает учителем уже 11 лет. Фото: официальный сайт школы №60 в Севастополе

- Люби и изучай свой предмет так, чтобы его смогли полюбить и изучить твои ученики. А если они могут сделать это лучше тебя - гордись ими, - это девиз Ольги Алексеевны.

Вся жизнь Ольги Алексеевны неотрывно связана с преподаванием. Фото: фициальный сайт школы №60 в Севастополе

Помимо работы, Ольга Алексеевна занимается кроссфитом и очень любит пеший туризм.

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