Губернатор Севастополя поручил разобраться в причинах обрушения стены в Нахимовском районе

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил ответственным лицам детально разобраться в причинах обрушения подпорной стены в Нахимовском районе.

Поручение в ходе сегодняшнего аппаратного совещания он дал лично и.о. вице-губернатора Владимиру Татарчуку и директору Департамента архитектуры и градостроительства Александру Моложавенко.

- Необходимо детально проверить причины, приведшие к обрушению подпорной стены у дома №2-Б по проспекту Победы. Я уверен, что эта ситуация уже является предметом рассмотрения и прокуратуры, и других правоохранительных органов. Следует сделать соответствующие выводы для учета в работе при приемке домов в эксплуатацию и поверке решений по уже сданным в эксплуатацию домам, – обратился Дмитрий Овсянников к полчиненным.

Напомним, 19 апреля произошло обрушение подпорной стены у многоквартирного дома №2-Б по проспекту Победы, которая была возведена застройщиком дома при его строительстве. В зоне обрушения оказались 4 автомобиля. Пострадавших нет.

В тот же день была создана межведомственная комиссия, которая должна разобраться в произошедшем. Коммунальные службы оперативно восстановили электроснабжение в многоквартирном доме, который оказался обесточен в результате происшествия.