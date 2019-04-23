Энергомост в Крым отключили - испытывают мощность Таврической и Балаклавской ТЭС

В Крыму 23 и 24 апреля отключили энергомост для проведения испытаний возможностей внутренней энергосистемы Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

- Проведение испытаний работы энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя в изолированном режиме проводится в соответствии с поручением Министерства энергетики Российской Федерации 23 и 24 апреля 2019 г. в период с 08:00 до 22:00, - уточнили в пресс-службе «Крымэнерго».

В эти дни будут проверять работу недавно запущенных на полную мощность Таврической и Балаклавской ТЭС.

Испытания проводятся в соответствии с «Программой проведения испытаний работы энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя в изолированном режиме» и «Программой по восстановлению электроснабжения потребителей электрической энергии Республики Крым и г. Севастополя в случае ее полного обесточения».

Напомним, первые энергоблоки обеих ТЭС запустили 1 октября прошлого года. 18 марта с участием Владимира Путина были запущены вторые блоки электростанций.

После ввода второй очереди суммарная мощность двух станций составляет 940 МВт, это почти 90% необходимой Крыму электроэнергии. После того, как ТЭС заработали на полную мощность, Крым стал вырабатывать 2070 МВт, без учета непостоянной ветровой и солнечной генерации, а также мобильных станций.

ТЭС работают на природном газе, предусмотрена работа на резервном топливе. Кроме того, оборудование электростанций сейсмоустойчиво, выдерживает землетрясения амплитудой 9 баллов.

Помимо электростанций, были построены линии электропередачи и 347 километров газопровода высокого давления из Краснодарского края.

В 2014 году электроэнергия в Крым почти полностью подавалась из Украины - это примерно 900-950 МВт. Полуостров в то время вырабатывал только 162 МВт, электростанции были в плачевном состоянии. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября - из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Из-за энергоблокады Крыма на полуострове были введены режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с запуском 2 декабря первой нитки энергомоста из Краснодарского края через Керченский пролив, а ввод 15 декабря второй нитки увеличил его мощность до 400 МВт.

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