В Крыму подорожали овощи, ковры и турпутевки

Крымчане стали зарабатывать больше. Специалисты «Крымстата» посчитали, что за последние пять лет уровень платежеспособности жителей полуострова вырос больше чем в 2 раза. Если в 2014 году крымчане в среднем получали 10,5 тысяч рублей в месяц, то в конце прошлого - больше 22 тысяч рублей.

Но с ростом зарплаты повысились и цены.

- Наибольший уровень инфляции был зафиксирован в 2014 году, когда продукты подорожали на 52,9%, - сообщила заместитель главы Управления Федеральной службы госстатистики по РК и Севастополю Наталья Григорь. - Далее из года в год ситуация сглаживалась. Уровень цен постепенно достиг средних показателей по стране.

В конце 2018 года инфляция в Крыму составила 5,5%. Продукты за год подорожали на 6,7%. Дороже всего стоили яйца, они подскочили в стоимости сразу на 47,4%, сахар - на 30,%, мука - на 28,2%, овощи - на 15,2%. Из непродовольственных товаров больше всего подорожало моторное топливо - на 15,9%, турпутевки - на 15%.

Овощи и фрукты подешевеют летом.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В начале 2019 года стоимость продуктов продолжала меняться, причем в сторону увеличения. Размер инфляции на данный момент - уже 2,1%. Ценник на помидоры, огурцы и другие овощи с января по март вырос на 38,6%. Специалисты говорят, что все дело в сезонности этих витаминов. К лету они станут дешевле. Ковры за это же время подорожали на 3,6%, инструменты и товары для животных - на 3,4%, табак - на 3,2%, машины - на 2,5%.

Если сравнивать цены с соседним Краснодарским краем, то продукты в Крыму дороже (см. рубрику «Что почем»), а коммуналка и проезд в транспорте дешевле.

- На электроэнергию у нас цены на четверть ниже, чем по Краснодарскому краю, на водоотведение тоже. А отопление все же дороже, чем в среднем по стране. У нас стоимость - 2764 рублей при среднероссийском показателе 1852 рублей, - уточнили в «Крымстате».

Что почем*

Куры (охлажденные и мороженные) в Крыму стоят 146 рублей, в Севастополе - 146, в Краснодарском крае -152.

Хлеб из ржаной муки - 40, 50, 63.

Яйца куриные - 58, 66, 64.

Молоко - 65, 68, 53.

Бензин АИ-92 - 46,90 46,91 43,32.

Стиральный порошок - 168,36 181,71 144,36.

Спички - 1,25 1,36 1,45.

Телевизоры - 22901 17650 21990.

*Цены указаны в рублях.

Уровень инфляции на данный момент - 2,1%.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

КСТАТИ

Готовим пасхальные куличи*

В Крыму подсчитали, во сколько хозяюшкам обойдется самим приготовить пасху. Исходя из разброса цен, она будет колебаться от 213 до 740 рублей.

Масло сливочное (200 г) - от 41,50 до 220.

Сметана (200 г) - от 20,50 до 43.

Молоко (500 мл) - от 18 до 48.

Яйца (10 шт) - от 40 до 125,99.

Сахар-песок (500 г) - от 12,95 до 31,67.

Мука (1 кг) - от 25,90 до 76.

Изюм (200 г) -39,60 до 160.

Дрожи (50 г) -от 15 до 27,50.

*Цены указаны в рублях.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пасхальные ярмарки-2019 в Крыму: Где купить овощи, фрукты и куличи по выгодным ценам

В преддверии Пасхи во всех городах и районах полуострова пройдут предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки. Овощи, фрукты, мясо, рыбу, куличи и другие продукты можно будет купить в среднем на 15-25% дешевле, чем на рынках и в супермаркетах.

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