В Севастополе суд признал незаконной реконструкцию Матросского бульвара

Арбитражный суд Севастополя обязал Благотворительный фонд «35-я береговая батарея» прекратить земельный и строительный работы на Матросском бульваре и освободить участок от тяжелой техники.

Этим же решением суд также обязал ООО «Охранное предприятие «Рубеж» препятствовать доступу к земельным участкам на территории Матросского бульвара, сообщает Информационный портал Севастополя.

Таким образом, Арбитражный суд Севастополя признал законными действия ГБУ «Парки и скверы», которое в минувшем году расторгло контракт с подрядчиком реконструкции Матросского бульвара Благотворительным фондом «35-я береговая батарея». По данным некоторых СМИ, этот благотворительный фонд связывают с депутатом Законодательного собрания города Алексеем Чалым.

Напомним, в начале 2018 года Благотворительный фонд историко-культурного развития «35-я береговая батарея» начал работы по благоустройству Матросского бульвара. Тем не менее, в ходе работ подрядчик работ допустил многочисленные нарушения норм градостроительного и земельного законодательства

Подрядчики работ — строительная фирма «Акра» — препятствовали представителям органов государственной власти - они не пускали представителей правительства Севастополя на объект, находящийся в городской собственности.

В связи с этим заказчик работ принял решение о расторжении договора, добившись через суд запрета на проведение работ. Однако Фонд решил добиваться разрешения на незаконную стройку через суд.