Дмитрий Овсянников вывел чиновников в горы

В минувшие выходные губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вместе с командой правительства города отправились в горы – чиновники прошли по туристическому скальному маршруту «Виа фаррата» и покорили его участок «Ильяс-Кая».

«Виа фаррата» - это специально оборудованная горная трасса, по которой со снаряжением может подняться любой желающий, даже без специальной подготовки.

Тем не менее, примерно треть маршрута составляют «сложные участки», поэтому хорошая физическая форма для смельчаков будет весьма кстати, поделился Дмитрий Овсянников.

Фото: страница ФБ Дмитрия Овсянникова

- Мы с маршрутом справились без потерь, и многим пройденный участок показался даже более легким, чем первая часть «Виа феррата», которую мы прошли прошлой осенью. Но самый сложный маршрут «Виа феррата», который будет проложен в этом году, еще впереди, - написал губернатор на своей странице в Фейсбук.

Фото: страница ФБ Дмитрия Овсянникова

Напомним, сложный туристический скальный маршрут «Виа феррата» Большой севастопольской тропы увеличат в два раза. Как сообщили в Центре развития туризма Севастополя, новая тропа будет включать два пути, что и позволит увеличить протяженность существующей дороги до 1 500 метров.