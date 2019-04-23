В Севастополе до конца года появится новый стадион с искусственным покрытием

В Севастополе, в микрорайоне Стрелецкой бухты, до конца текущего года построят современный футбольный стадион с искусственным покрытием, сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По его словам, он будет оборудован также раздевалками и душевыми.

- Строительно-монтажные работы идут строго по графику. В условиях нашего климата натуральный газон требует дорогостоящего ухода, в жаркую погоду трава просто выжигается, поэтому поле будет оснащено искусственным покрытием, – отметил Дмитрий Овсянников.

С учетом особенностей рельефа подрядчик строительства стадиона уже сейчас возводит подпорную стену высотой 8 метров.

Кроме того, проведены работы по отводу грунтовых вод, которые были обнаружены при выемке грунта котлована.

- Сейчас мы пробурили скважину, отвели эти воды в водоносный пласт, который находится под полем, запроектировали дополнительную дренажную систему, которая будет выведена в городскую ливневую канализацию, – пояснил представитель подрядчика ООО «ТехСтрой» Андрей Бронников.

На данный момент рабочие изготовляют арматурные каркасы, железобетонные подпорные стены, выносят электросети из зоны строительства, а также армируют фундамент под прожекторы.