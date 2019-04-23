2019-04-23T16:09:04+03:00
Общество

Протяженность моста через Севастопольскую бухту составит 4 километра

Мост рассчитан на 4 полосы движения, по две в каждом направлении
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Протяженность вантового моста через Севастопольскую бухту и подходов к нему составит 4 км.

- Планируется, что в ходе реализации проекта будет построен вантовый мост и подходы к нему общей протяженностью 4 км. На мосту и подходах будет обустроено четыре полосы движения – по две в каждом направлении. С правой и левой стороны проезжей части установят шумозащитные экраны, - сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Мост будет начинаться в районе Апполоновой и Инженерной балок на Брестской улице в южной части Севастополя, а заканчиваться – на улице Богданова в северной.

Средства на строительство моста через Севастопольскую бухту будут выделены из федерального бюджета.

Напомним, сейчас северную сторону Севастополя и его центральную часть, где располагаются основные административные учреждения, учебные заведения и социальные объекты, связывает катерное и паромное сообщение через Севастопольскую бухту. Часто из-за ухудшения погодных условий движение судов прекращается, а жители северной стороны вынуждены добираться в центр по объездному пути, который занимает немало времени.

Перспективный транспортный переход через Севастопольскую бухту позволит сформировать удобную транспортную связь северной стороны бухты с центром города, улучшить транспортную доступность в городе в целом и повысить пропускную способность улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Врачебная ошибка: В Севастополе родители умершего мальчика взыскали с больниц 1,7 миллиона рублей
В Крыму посчитали, сколько стоит испечь пасхальный кулич
В Крыму начала работать «горячая линия» по вопросам клещевых инфекций
Трое крымчан подорвались при попытке распилить снаряд
В Крыму пограничники нашли четырех нелегалов из Средней Азии
Фрегат «Адмирал Григорович» из Севастополя выполняет задачи в Средиземном море
Житель Севастополя получил 17 лет тюрьмы за сбыт и контрабанду наркотиков
Строительство развязки и реконструкция моста: В Севастополе утвердили проект планировки 8-го этапа трассы «Таврида»
В Кировском районе «УАЗ» столкнулся с иномаркой
Ялтинская мошенница "заработала" 1,5 миллиона рублей на продаже недвижимости
Корабли из Севастополя провели ночную тренировку в Средиземном море
В Симферополе БТР столкнулся с легковушкой
Погода в Крыму 23 апреля: без осадков и тепло до +16
На центральных улицах Севастополя 29 и 30 апреля ограничат движение транспорта
В Крыму к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны увеличат единоразовые денежные выплаты
Жительница Севастополя отсудила у больницы 800 тысяч рублей за ампутированную ногу
На крымских автостанциях запустили сервис анонимных СМС-отзывов
Еще одна авиакомпания запустит рейсы из Симферополя в Уфу и Казань
В Ялте утонул 30-летний мужчина, пытаясь спасти своего товарища
В Ялте полицейские задержали мужчин, которые избили и ограбили инвалида
Под Симферополем на пешеходном переходе сбили мужчину
Погода в Крыму на 22 апреля: облачно и до +15 градусов
В Симферополе 22 апреля частично отключат свет на 4 улицах
Офицер полиции из Севастополя помогал тушить пожар в Южном Судане
В горах Крыма застрял УАЗик с 2 пассажирами
В Крыму 22, 23 и 24 апреля ожидаются заморозки