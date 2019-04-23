Протяженность моста через Севастопольскую бухту составит 4 километра

Протяженность вантового моста через Севастопольскую бухту и подходов к нему составит 4 км.

- Планируется, что в ходе реализации проекта будет построен вантовый мост и подходы к нему общей протяженностью 4 км. На мосту и подходах будет обустроено четыре полосы движения – по две в каждом направлении. С правой и левой стороны проезжей части установят шумозащитные экраны, - сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Мост будет начинаться в районе Апполоновой и Инженерной балок на Брестской улице в южной части Севастополя, а заканчиваться – на улице Богданова в северной.

Средства на строительство моста через Севастопольскую бухту будут выделены из федерального бюджета.

Напомним, сейчас северную сторону Севастополя и его центральную часть, где располагаются основные административные учреждения, учебные заведения и социальные объекты, связывает катерное и паромное сообщение через Севастопольскую бухту. Часто из-за ухудшения погодных условий движение судов прекращается, а жители северной стороны вынуждены добираться в центр по объездному пути, который занимает немало времени.

Перспективный транспортный переход через Севастопольскую бухту позволит сформировать удобную транспортную связь северной стороны бухты с центром города, улучшить транспортную доступность в городе в целом и повысить пропускную способность улично-дорожной сети.