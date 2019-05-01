"Мир! Мур! Май!": Молодежь Севастополя вышла на первомайскую демонстрацию с необычными плакатами

В Севастополе 1 мая прошла традиционная праздничная демонстрация. В ней приняли участие более 20 тысяч человек.

Демонстрация была многочисленнойФото: Анна САДОВНИКОВА

На центральные улицы города-героя вышли члены профсоюзов, общественных организаций, политических партий, а также трудовые коллективы предприятий.

Взрослые с удовольствием берут на шествие детейФото: Анна САДОВНИКОВА

В частности, колонны сформировали Севастопольское объединение организаций профсоюзов, профсоюзы Черноморского флота, муниципалитеты.

Праздник не обходится без оркестраФото: Анна САДОВНИКОВА

Пришли и представители национальных общин.

Многие нарядились для шествия в костюмыФото: Анна САДОВНИКОВА

Молодежь тоже присоединилась к демонстрации. Многие - с шуточными лозунгами. Например, посвященным компьютерным играм.

Нашлись поклонники компьютерных игрФото: Анна САДОВНИКОВА

В шествии поучаствовали представители различных политических партий. Кто-то нес портреты Сталина и красные флаги коммунистов.

А кто-то - символику анархистов.

В шествии поучаствовали анархистыФото: Анна САДОВНИКОВА

Молодые - за межнациональное согласиеФото: Анна САДОВНИКОВА

Зрителей развлекали танцоры.

Первомай отмечали танцамиФото: Анна САДОВНИКОВА

Работники культуры требовали повышения зарплат.