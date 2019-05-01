2019-05-01T15:53:20+03:00
Общество

"Мир! Мур! Май!": Молодежь Севастополя вышла на первомайскую демонстрацию с необычными плакатами

Всего в шествии поучаствовали порядка 20 тысяч человек [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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1 мая в Севастополе молодежь вышла с нестандартными лозунгами1 мая в Севастополе молодежь вышла с нестандартными лозунгамиФото: Анна САДОВНИКОВА
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В Севастополе 1 мая прошла традиционная праздничная демонстрация. В ней приняли участие более 20 тысяч человек.

Демонстрация была многочисленной Фото: Анна САДОВНИКОВА

Демонстрация была многочисленнойФото: Анна САДОВНИКОВА

На центральные улицы города-героя вышли члены профсоюзов, общественных организаций, политических партий, а также трудовые коллективы предприятий.

Взрослые с удовольствием берут на шествие детей Фото: Анна САДОВНИКОВА

Взрослые с удовольствием берут на шествие детейФото: Анна САДОВНИКОВА

В частности, колонны сформировали Севастопольское объединение организаций профсоюзов, профсоюзы Черноморского флота, муниципалитеты.

Праздник не обходится без оркестра Фото: Анна САДОВНИКОВА

Праздник не обходится без оркестраФото: Анна САДОВНИКОВА

Пришли и представители национальных общин.

Многие нарядились для шествия в костюмы Фото: Анна САДОВНИКОВА

Многие нарядились для шествия в костюмыФото: Анна САДОВНИКОВА

Молодежь тоже присоединилась к демонстрации. Многие - с шуточными лозунгами. Например, посвященным компьютерным играм.

Нашлись поклонники компьютерных игр Фото: Анна САДОВНИКОВА

Нашлись поклонники компьютерных игрФото: Анна САДОВНИКОВА

В шествии поучаствовали представители различных политических партий. Кто-то нес портреты Сталина и красные флаги коммунистов.

А кто-то - символику анархистов.

В шествии поучаствовали анархисты Фото: Анна САДОВНИКОВА

В шествии поучаствовали анархистыФото: Анна САДОВНИКОВА

Молодые - за межнациональное согласие Фото: Анна САДОВНИКОВА

Молодые - за межнациональное согласиеФото: Анна САДОВНИКОВА

Зрителей развлекали танцоры.

Первомай отмечали танцами Фото: Анна САДОВНИКОВА

Первомай отмечали танцамиФото: Анна САДОВНИКОВА

Работники культуры требовали повышения зарплат.

Некоторые участники требовали роста зарплат и снижения тарифов ЖКХ Фото: Анна САДОВНИКОВА

Некоторые участники требовали роста зарплат и снижения тарифов ЖКХФото: Анна САДОВНИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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