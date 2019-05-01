"Мир! Мур! Май!": Молодежь Севастополя вышла на первомайскую демонстрацию с необычными плакатами
В Севастополе 1 мая прошла традиционная праздничная демонстрация. В ней приняли участие более 20 тысяч человек.
Демонстрация была многочисленнойФото: Анна САДОВНИКОВА
На центральные улицы города-героя вышли члены профсоюзов, общественных организаций, политических партий, а также трудовые коллективы предприятий.
Взрослые с удовольствием берут на шествие детейФото: Анна САДОВНИКОВА
В частности, колонны сформировали Севастопольское объединение организаций профсоюзов, профсоюзы Черноморского флота, муниципалитеты.
Праздник не обходится без оркестраФото: Анна САДОВНИКОВА
Пришли и представители национальных общин.
Многие нарядились для шествия в костюмыФото: Анна САДОВНИКОВА
Молодежь тоже присоединилась к демонстрации. Многие - с шуточными лозунгами. Например, посвященным компьютерным играм.
Нашлись поклонники компьютерных игрФото: Анна САДОВНИКОВА
В шествии поучаствовали представители различных политических партий. Кто-то нес портреты Сталина и красные флаги коммунистов.
А кто-то - символику анархистов.
В шествии поучаствовали анархистыФото: Анна САДОВНИКОВА
Молодые - за межнациональное согласиеФото: Анна САДОВНИКОВА
Зрителей развлекали танцоры.
Первомай отмечали танцамиФото: Анна САДОВНИКОВА
Работники культуры требовали повышения зарплат.
Некоторые участники требовали роста зарплат и снижения тарифов ЖКХФото: Анна САДОВНИКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU