2019-04-24T14:23:45+03:00
Общество

В Севастополе выбрали лучшую концепцию набережной Парка Победы

Местный архитектор за свой проект получит премию в 150 тысяч рублей
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе определили победителя конкурса на лучшую концепцию набережной Парка Победы – им стал проект севастопольского архитектора Елены Белоус. Всего на конкурс было подано пять проектов.

В состав жюри вошли как севастопольские специалисты, так и архитекторы из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.

- Вполне закономерно, что в конкурсе победил архитектор из Севастополя, потому что, работая над проектом в первую очередь очень важно знать и любить место, которое мы хотим сделать лучше. Это достойная работа – по мнению конкурсной комиссии, проект максимально отвечает всем заявленным требованиям. Работа севастопольского архитектора очень понравился бережным отношением к археологии, – отметил директор Департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Главными критериями в оценке конкурсных работ было соответствие проекта конкурсной документации, а также наработки авторов по созданию уникального и запоминающегося градостроительного и архитектурного образа любимого места отдыха горожан, с учетом потребностей севастопольцев.

Победитель конкурса получит премию в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, занявшие второе и третье место участники получат по 100 и 50 тысяч рублей соответственно.

С проектами победителей конкурса можно будет ознакомиться с 24 апреля по 10 мая в Администрации Гагаринского муниципалитета, расположенной по адресу: проспект Октябрьской революции, д. 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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