2019-04-24T14:59:44+03:00
Общество

В севастопольской Казачьей бухте хотят построить новую школу, бассейн и центр дополнительного образования

Эти объекты еще предстоит включить в ФЦП
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с жителями бухты Казачьей – в ходе открытого диалога глава города ответил на волнующие жителей вопросы и рассказал о планах строительства новых социальных и культурных объектов.

- Так, запланировано строительство школы, детского сада, бассейна, парка и многофункционального центра дополнительного образования в сфере культуры и искусства, а также поэтапное благоустройство пляжей. Эти объекты еще только предстоит включить в федеральную целевую программу, - рассказал Дмитрий Овсянников.

Большинство граждан поддержали строительство многофункционального центра дополнительного образования, ведь сегодня микрорайоне нет учреждения, где бы жители могли проводить досуг и заниматься спортом.

В новом центре планирую обустроить классы для занятий музыкой на народных и струнных инструментах, хорового пения, различные кружки, студии рисунка, живописи, дизайна и мастерские. Кроме того центр будет включать просторный зрительный зал на 400 мест, библиотеку и летнюю эстраду.

Для развития спорта в Казачьей бухте планируется построить детскую водноспортивную станцию - на ее территории разместятся эллинг для хранения яхт, учебный корпус, мастерские, причалы. При действующем образовательном центре будет построен бассейн, открытый для всех желающих.

Для решения проблем с парковкой автомобилей Губернатор дал поручение проработать обустройство парковок на придорожных территориях, временного паркинга на месте снесённых гаражей, а также поиска инвестора для строительства многоуровневого паркинга.

До 2022 года планируется также построить новую поликлинику на 320 посещений в смену. На текущий год запланирован капитальный ремонт детского терапевтического отделения, рассчитанного на 80 посещений в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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