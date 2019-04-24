2019-04-24T15:44:08+03:00
Общество

Крымский полуостров стал энергонезависимым

Испытания энергосистемы Республики Крым и Севастополя в изолированном режиме прошли успешно
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Испытание энергосистемы Крымского полуостров в изолированном режиме, без притока электричества с энергомоста, прошли успешно. Теперь Балаклавская и Таврической ТЭС могут самостоятельно обеспечивать полуостров электроэнергией.

- Испытания, проходившие 22 и 23 апреля, подтвердили все проектные возможности Балаклавской и Таврической ТЭС автоматического регулирования заданного значения частоты электрического тока в изолированной энергосистеме, а также доказали способность длительной работы энергосистемы Республики Крым и Севастополя в изолированном режиме. Проверены все режимы работы электростанции с отключением отдельных блоков и переходом на разные мощности, протестированы все проектные параметры и полностью подтверждена надежность нашей энергетической системы, – сообщил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Напомним, в 2014 году Правительством РФ было принято постановление о строительстве Балаклавской и Таврической ТЭС. В годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией президент Российской Федерации Владимир Путин запустил две новые ТЭС в Севастополе и в Крыму.

Общая мощность двух энергоблоков Балаклавской ТЭС составляет 940 МВт, каждой из них - 470 МВт

ИСТОЧНИК KP.RU

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