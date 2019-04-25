Майские праздники в Крыму 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Симферополь

В крымской столице 1 мая пройдет праздничное шествие в честь праздника Весны и Труда. Построение колонн начнется в 9:00, движение – в 10:00. По центральным улицам пройдут трудовые коллективы предприятий и организаций, работники образования и медицины, ветераны и участники боевых действий, сотрудники органов власти, студенты и школьники, представители спортивных и художественных школ, национальных обществ и другие. Во время шествия будет работать дежурная бригада, стационарные отделения скорой медицинской помощи, а также правоохранительные органы и группы быстрого реагирования.

Напомним, что в связи с проведением шествия в Симферополе будет перекрыто движение транспорта с 06.00 до 14.00. Нельзя будет проехать по проспекту Кирова на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева; по улице Козлова на участке от площади Амет-Хана Султана до пересечения улицы Козлова и улицы Севастопольской; по улице Маяковского на участке от площади Амет-Хана Султана до пересечения с улицей Жуковского; по улице Севастопольской на участке от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до пересечения с проспектом Кирова.

Ялта

Праздничное первомайское шествие начнется в 10.00, оно завершится выступлением духового оркестра Ялтинского театра духовой музыки. С 12.00 на набережной около круглого фонтана организуют мастер-классы для детей. В этот день также пройдет концерт участников телевизионного проекта «Голос Дети» из Санкт-Петербурга и торжественное открытие летнего курортного сезона. Вечером перед горожанами и гостями города выступит исполнитель Митя Фомин.

Продолжение праздника будет в городе и 2 мая. На набережной также состоятся мастер-классы, детские игровые программы, концерт «Дружба народов» и выступление кавер-группы «ФанкФары». Дискотека станет финальным завершением и этого дня.

3 мая в 13.00 в аквапарке «Атлантида» откроется Ялтинский фестиваль «Сабантуй», с 15-00 на набережную пригласит фестиваль «Крымский маяк», а в 20.00 начнется фестиваль «Дорога на Ялту» с участием Дениса Майданова, Кая Метова, Юты и других известных исполнителей, с праздничным фейерверком в 22.00.

Феодосия

Праздничная демонстрация «Первомай шагает по планете!» начнется в 10.00. Участники стартуют от Цветомузыкального фонтана до Привокзальной площади. в 11.00 на Привокзальной площади начнется концертная программа при участии творческих коллективов ФГДК «Весеннее настроение».

2 мая в 18.00 в Феодосийском городском доме культуры пройдет спектакль театра движения «Люди движения» «Потерянный дом».

3 мая в 19.00 Феодосийский городской доме культуры приглашает зрителей на музыкально-литературный вечер Владимира Спиртуса и Игоря Вялова, а 5 мая в 12.00 здесь пройдет шоу ростовых кукол «Два кота и одна кошечка».