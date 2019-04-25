В Севастополе выбрали подрядчиков для проекта «Безопасные и качественные дороги»

В Севастополе определили подрядчиков, которые будут ремонтировать дорожное покрытие в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В частности, ремонт 28 автомобильных дорог выполняется силами ГБУ «Севастопольский Автодор» в рамках государственного задания.

Среди них самые загруженные по интенсивности движения большегрузного транспорта участки: Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, Севастополь – Инкерман Ответвление № 3, Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья.

Кроме того, определили подрядчика на работы по капремонту трех дорог: ул. Громова, ул. Сумская, ул. Умерова.

Подрядная организация ООО «Доринвест-Крым» отремонтирует центральные улицы в с. Родное, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и вошли в дорожную кампанию 2019 года по многочисленным обращениям жителей Севастополя.

- На всех объектах подрядчикам предстоит заменить изношенное покрытие. В течение пяти лет после замены полотна отремонтированные участки будут находиться на гарантийном обслуживании, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В данный момент в конкурсных процедурах еще находится 43 объекта ремонта и 8 объектов капитального ремонта.

Всего в 2019 году финансирование федерального бюджета на ремонт дорог в Севастополе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составит более 1,5 млрд. рублей. Планируется привести в нормативное состояние 77 км автодорог регионального и межмуниципального значения, включая комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.