2019-04-25T16:59:38+03:00
Общество

Андреевку и Солнечное под Севастополям газифицируют до конца года

Кроме того, в населенных пунктах благоустроят парки
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В мае жителей поселка Солнечный начнут подключать к газоснабжению, сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Также до конца лета ГУП «Севастопольгаз» планирует проложить уличные сети газоснабжения в селе Андреевка.

По словам Дмитрия Овсянникова, газификация села Андреевка позволит перевести на постоянное газоснабжение котельную села, которая отапливает школу и детский сад, а также обеспечит газоснабжением 564 дома и почти 2 тыс жителей.

Кроме того, в этом году начнут благоустраивать Прибрежный парк в селе Андреевка площадью 18 Га, который ведет к набережной.

- Летом здесь отдыхает много туристов, поэтому наша задача сделать из него комфортное благоустроенное общественное пространство. Уже в этом году мы сделаем освещение в парке, а также часть работ по благоустройству, завершить которые планируем в следующем году, – отметил Дмитрий Овсянников.

В этом году парк появится и в поселке Солнечный – правда, он будет немного меньше, чем Андреевке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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