Андреевку и Солнечное под Севастополям газифицируют до конца года

В мае жителей поселка Солнечный начнут подключать к газоснабжению, сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Также до конца лета ГУП «Севастопольгаз» планирует проложить уличные сети газоснабжения в селе Андреевка.

По словам Дмитрия Овсянникова, газификация села Андреевка позволит перевести на постоянное газоснабжение котельную села, которая отапливает школу и детский сад, а также обеспечит газоснабжением 564 дома и почти 2 тыс жителей.

Кроме того, в этом году начнут благоустраивать Прибрежный парк в селе Андреевка площадью 18 Га, который ведет к набережной.

- Летом здесь отдыхает много туристов, поэтому наша задача сделать из него комфортное благоустроенное общественное пространство. Уже в этом году мы сделаем освещение в парке, а также часть работ по благоустройству, завершить которые планируем в следующем году, – отметил Дмитрий Овсянников.

В этом году парк появится и в поселке Солнечный – правда, он будет немного меньше, чем Андреевке.