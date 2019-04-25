В этом году сельхозпредприятия Севастополя получат рекордные субсидии в 430 миллионов

В этом году севастопольские сельхозпредприятия получат рекордные субсидии от правительства города – порядка 430 миллионов рублей, сообщил заместитель Губернатора Севастополя Владимир Базаров.

- Правительство Севастополя ежегодно предоставляет субсидии на развитие аграрной отрасли: высадку саженцев фруктовых деревьев и ягод, на закупку техники, мелиорацию. В текущем году запланировано рекордное за последние годы финансирование государственной поддержки данной отрасли. Объем субсидирования сельского хозяйства составит порядка 430 миллионов рублей, 325 из них направлены на развитие аграрной отрасли, – сказал Владимир Базаров.

К слову, в 2018 году за счет господдержки за год в Севастополе был создан современный тепличный комплекс площадью 4 гектара для выращивания клубники – сейчас с теплицы уже собирают первый урожай.

В рамках госпрограммы в 2019 году аграрии Севастополя расширяют площади ягодников, строят тепличные комплексы, которые дают качественный урожай раньше срока.

На сегодняшний день аграрии собрали уже 737 килограммов клубники, а всего за сезон планируется получить 50 тонн ягод.