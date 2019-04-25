В Андреевке и Солнечном под Севастополем к 1 июля откроют аптечные пункты

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил к 1 июля открыть розничные аптечные пункты на базе амбулаторий с селе Андреевка и поселка Солнечный.

По словам главы города, жители этих населенных пунктов жалуются на отсутствие розничных аптечных пунктов.

- На сегодняшний день на базе амбулатории в Андреевке проводится только отпуск льготных лекарств. В Солнечном аптечный пункт отсутствует в принципе. При этом ни в Андреевку, ни в Солнечный не хотят заходить частные компании, поэтому мы рассматриваем вариант захода сюда государственной аптеки либо предусмотрим субсидию для частной компании, - пояснил Дмитрий Овсянников.

По словам и. о. директора Департамента здравоохранения Владислава Нусинова, до 1 июля в Андреевке появится полнофункциональная аптека, а в поселке Солнечный будет небольшой, но технологически обустроенный аптечный пункт.

Кроме того, до конца ноября в амбулатории Андреевки планируют провести капитальный ремонт: рабочие проведут внутреннюю отделку, отремонтируют инженерные сети, фасад, кровлю, заменят окна.

Важно, что во время ремонта амбулатория продолжит принимать пациентов.