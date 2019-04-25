2019-04-25T17:44:07+03:00
Общество

В Андреевке и Солнечном под Севастополем к 1 июля откроют аптечные пункты

А в амбулатории Андреевки до конца ноября проведут капитальный ремонт
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил к 1 июля открыть розничные аптечные пункты на базе амбулаторий с селе Андреевка и поселка Солнечный.

По словам главы города, жители этих населенных пунктов жалуются на отсутствие розничных аптечных пунктов.

- На сегодняшний день на базе амбулатории в Андреевке проводится только отпуск льготных лекарств. В Солнечном аптечный пункт отсутствует в принципе. При этом ни в Андреевку, ни в Солнечный не хотят заходить частные компании, поэтому мы рассматриваем вариант захода сюда государственной аптеки либо предусмотрим субсидию для частной компании, - пояснил Дмитрий Овсянников.

По словам и. о. директора Департамента здравоохранения Владислава Нусинова, до 1 июля в Андреевке появится полнофункциональная аптека, а в поселке Солнечный будет небольшой, но технологически обустроенный аптечный пункт.

Кроме того, до конца ноября в амбулатории Андреевки планируют провести капитальный ремонт: рабочие проведут внутреннюю отделку, отремонтируют инженерные сети, фасад, кровлю, заменят окна.

Важно, что во время ремонта амбулатория продолжит принимать пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Виталик, под капот надо полить, под капот!»: В Севастополе на платной стоянке загорелась машина
В Севастополе 1 мая перекроют часть города
На ремонт дорог в Симферополе дополнительно выделят 388 миллионов рублей
Для завода «Крымский Титан» в Армянске создали проект станции нейтрализации кислых стоков
В Симферополе 77-летняя пенсионерка угрожала своей знакомой ножом на почве ревности
Главврач "скорой" в Севастополе незаконно повысил себе зарплату и получил два года условно
100 спасателей тушили условный пожар на борту самолета в аэропорту "Симферополь"
Украинец пытался прорваться через границу с Крымом без документов
В крымских горах потерялись туристы из Новосибирска и Челябинска
Владимир Путин пригласил китайских туристов приехать в Крым
В Севастополе на Пасху можно побывать на выставке в Херсонесе
Сгоревший в Черном море танкер «Маэстро» отбуксировали из российских вод
В Крыму с 1 июня отменят национальный роуминг
В Крыму проходят учения ракетчиков и артиллеристов дивизионов «Бал», «Бастион» и «Берег»
Как будет ходить транспорт в Симферополе 1 мая
Погода в Крыму на 25 апреля: днем до +23
В Симферополе 25 апреля отключат свет на 4 улицах и одном переулке
Житель Старого Крыма получил шесть лет тюрьмы за подрыв городской елки