В Андреевке и Солнечном под Севастополем к 1 июля откроют аптечные пункты
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил к 1 июля открыть розничные аптечные пункты на базе амбулаторий с селе Андреевка и поселка Солнечный.
По словам главы города, жители этих населенных пунктов жалуются на отсутствие розничных аптечных пунктов.
- На сегодняшний день на базе амбулатории в Андреевке проводится только отпуск льготных лекарств. В Солнечном аптечный пункт отсутствует в принципе. При этом ни в Андреевку, ни в Солнечный не хотят заходить частные компании, поэтому мы рассматриваем вариант захода сюда государственной аптеки либо предусмотрим субсидию для частной компании, - пояснил Дмитрий Овсянников.
По словам и. о. директора Департамента здравоохранения Владислава Нусинова, до 1 июля в Андреевке появится полнофункциональная аптека, а в поселке Солнечный будет небольшой, но технологически обустроенный аптечный пункт.
Кроме того, до конца ноября в амбулатории Андреевки планируют провести капитальный ремонт: рабочие проведут внутреннюю отделку, отремонтируют инженерные сети, фасад, кровлю, заменят окна.
Важно, что во время ремонта амбулатория продолжит принимать пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU