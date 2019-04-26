В Севастополе вручили более 50 сертификатов на покупку жилья

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вручил сертификаты на приобретение жилья 53 молодым семьям, которые теперь могут улучшить свои жилищные условия.

- За предыдущие три года жилищные сертификаты получили 78 молодых семей Севастополя, сегодня мы вручили еще 53 свидетельства. А в следующем году планируем увеличить их количество до 70, – рассказал Дмитрий Овсянников.

Участниками этой программы могут стать молодые семьи возрастом до 35 лет. Суммы по каждому сертификату рассчитываются исходя из норматива в 18 кв. м на одного члена семьи.

Так, семья без детей получает 615 тыс. руб., семья с одним ребенком - 718 тыс. руб. и семья из четырех человек вправе получить 1 млн 230 тыс. руб.

Глава города также напомнил, что в прошлом году впервые был проведен аукцион по земельным участкам на строительство социального жилья. Одним из обязательных условий аукциона была цена за квадратный метр ниже рыночной, что позволит купить жилье работникам бюджетной сферы.