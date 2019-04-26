2019-04-26T16:33:19+03:00
Общество

Под Севастополем после реконструкции открыли Братское кладбище воинов Приморской армии

На кладбище благоустроили по 30 мемориальных гранитных и привели в порядок территорию
Степан ОСТИНОВ
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До конца года отремонтируют еще два братских кладбища – на «10 км» и в Терновке.До конца года отремонтируют еще два братских кладбища – на «10 км» и в Терновке.
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В селе Черноречье под Севастополем после реконструкции открылось Братское кладбище воинов Приморской армии.

В торжественном открытии в преддверии Дня Победы принял участие губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

- В Севастополе за последние несколько лет были проведены работы по реконструкции и благоустройству территорий восьми братских кладбищ и кладбищ, на которых имеются захоронения советских воинов. В текущем году планируется проведение капитального ремонта еще двух братских кладбищ – на «10 км» и в Терновке, - сказал Дмитрий Овсянников.

В ходе реконструкции были благоустроены по 30 мемориальных гранитных плит, на которых увековечено 3173 имени павших воинов.

Также в порядок привели территорию кладбища – отремонтировали дорожки, ступени, ограждения, усилили подпорную стену.

Братское кладбище воинов Приморской армии было создано в 1941 году с началом обороны Севастополя. Первыми здесь были захоронены бойцы 7-й бригады и 2-го Черноморского полка морской пехоты. Самые массовые захоронения относятся к периоду освобождения Севастополя, когда здесь хоронили бойцов 51-й армии и частей Приморской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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