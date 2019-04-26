В Севастополе стартовала международная конференция, посвященная 75-й годовщине освобождения Крымского полуострова

В севастопольском Доме офицеров состоялась международная конференция, посвященная 75-й годовщине освобождения Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии приняли участие председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов», генерал армии Михаил Моисеев, командующий Черноморским Флотом, вице-адмирал Александр Моисеев, представители ветеранских организаций зарубежных государств, ветераны Южного военного округа, Черноморского флота, участники обороны и освобождения Севастополя и Крыма.

Перед началом официального мероприятия участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

В ходе официальной части от имени губернатора города Дмитрия Овсянникова присутствующих приветствовал исполняющий обязанности вице-губернатора Андрей Шишкин. Он отметил, что сегодняшняя конференция - это свидетельство единства людей разных возрастов, власти и общественности, которые трудятся над сохранением исторической памяти событий Великой Отечественной войны.

- Ради будущего России вместе передадим светлую память о наших героических соотечественниках молодому поколению. Желаю Вам плодотворной работы в ходе конференции. Уверен, что наши гости из стран Европы обретут в Крыму и Севастополе много друзей, – обратился Андрей Шишкин.

Заслуженным участникам Международной конференции вручили юбилейные награды, посвященные 75-ой годовщине освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках мероприятия участники конференции представили присутствующим свои доклады.

Так, о роли и значении наступательной операции 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской Армии и Черноморского флота при освобождении Крыма и Севастополя от немецко-фашистских войск с 8 апреля по 9 мая 1944 года выступил председатель «Российского союза ветеранов», генерал армии Михаил Моисеев.

- Встречи, которые проходят с делегациями ветеранов разных стран, укрепляют Российский союз ветеранов, способствуют объединению усилий для борьбы с проявлением фашизма. Празднование 75-летия освобождения Крыма и Севастополя – это еще одна веха в истории великого государства. Мы готовимся достойно встретить эту дату. Наилучшим подарком будет бережная память о наших предках, которые спасли Отечество, отстояли свободу всего мира, – подчеркнул в своем выступлении Михаил Моисеев.

В конференции приняли участие представители зарубежных ветеранских организаций, входящих в «Антифашистский фронт Мира» из Республики Сербия, Республики Словения, Австрии, Италии, Черногории.