Как в Севастополе будет ходить общественный транспорт 1 мая

В Севастополе 1 мая изменится схема движения общественного транспорта в связи с праздничной демонстрацией ко Дню труда.

Автобусы и троллейбусы будет ходить по-другому с 09:15 на ул. Б. Морская, ул. Ленина и проспект Нахимова.

Так, до остановки «Центральный рынок» с разворотом для движения в обратном направлении меняется схема маршрутов, следующих из Гагаринского района.

для троллейбусов:

- № 1 «ул. Адмирала Макарова – бухта Стрелецкая»;

- № 5 «ул. Маринеско – ул. Токарева – центральное кольцо города»;

- № 10 «бухта Камышовая – Депо 1 – центральное кольцо города»;

- № 10К «Бухта Казачья – центр города»;

для автобусов:

- № 4 «ул. Адм. Макарова – б. Камышовая»;

- № 5 «ул. Маринеско – ул. Токарева – пл. Нахимова»;

- № 6 ««Б. Стрелецкая – центр города»»;

- № 16 «ул. Маринеско – центр города»;

- № 30 «ул. Фадеева – пл. Нахимова»;

- № 77 «Маяк 2 – б. Казачья – центральное кольцо города»;

- № 107 «Сапун гора – б. Камышовая (ч/з пл. Ушакова)»;

- № 109 «пр. Победы – ул. Б. Михайлова (через пл. Нахимова)»;

- № 110 «пл. Ластовая – ул. Маринеско (ч/з пл. Нахимова)»;

- № 112 «ул. Мореходная – б. Камышовая (ч/з пл. Нахимова)»;

- № 195 «Маяк 1 – п. Дергачи (через пл. Ушакова)».

До пл. Ушакова с разворотом для движения в обратном направлении вносится изменение в схему движения маршрутов, следующих со стороны 5 км Балаклавского шоссе и Нахимовского района

для троллейбусов:

- № 12 «5-ый км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города»;

- № 3 «пл. Ластовая – центральное кольцо города»;

- № 7 «ул. Горпищенко – центральное кольцо города»;

- № 9 «пр. Победы – центральное кольцо города»;

- № 4 «бухта Камышовая – ул. Горпищенко» (без изменений)

- № 11 «пл. Ластовая – пл. Ушакова (ч/з ул. Горпищенко, 5 км Балаклавского шоссе)»; (без изменений)

- № 11А «ул. Горпищенко – пл. Ушакова (ч/з пр. Победы, 5 км Балаклавского шоссе)»; (без изменений)

- № 19 «бухта Камышовая – Проспект Победы» (без изменений)

автобусных маршрутов регулярной перевозки:

- № 12А «ТСН «Массив Сапун гора – пл. Нахимова»;

- № 12 «Максимова дача – центр города (ч/з Н.Музыки, ул. Гоголя)»;

- № 13А «5-й км. Балаклавского шоссе - Хладокомбинат – пл. Нахимова (через ул. Хрусталева)»;

- № 92 «Центр-г. Инкерман»;

- № 94 «Балаклава – пл. Нахимова»;

- № 120 «7-й км. Балаклавского шоссе – центр города»;

До пл. Суворова с последующим разворотом в сторону пл. Ушакова для дальнейшего движения по маршруту со стороны Нахимовского района без захода на центральное городское кольцо

для троллейбусов:

- № 17 «ул. Горпищенко – 5-ый км Балаклавского шоссе»; (без изменений)

- № 20 «пр. Победы – 5-й км. Балаклавского шоссе»; (без изменений)

автобусов:

- № 17 «п. Кальфа – Дергачи (ч/з пл. Ушакова, заезд на ул. Ген. Жидилова, ул. Мореходная)»;

- № 20 «п. Кальфа – пр. Победы (ч/з пл. Ушакова)»;

- № 25 «п. Кальфа – пл. Ластовая (ч/з пл. Ушакова)»;

- № 26 «п. Кальфа – ул. Жидилова (ч/з пл. Ушакова)»;

- № 29 «5-й км Балаклавского шоссе – Красная горка»;

- № 31 «Красная горка – пл. Восставших»;

- № 71 «Сапун-гора – центр города»;

Движение будет организовано через ул. Л. Толстого в прямом и обратном направлении для следующих маршрутов:

- № 2 «п. Кальфа – б. Стрелецкая»- будет осуществлять движение через ул. Л. Толстого;

- № 105 «п. Кальфа – Маяк-1 (ч/з б.Казачья)» будет осуществлять движение через ул. Л. Толстого;

- № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес (ч/з ул. Б. Морская, центральный рынок)» - будет осуществлять движение через ул. Льва Толстого;

Напомним, в связи с Праздником Весны и Труда 1 мая будет временно ограничено движение автотранспорта.