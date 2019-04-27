Вылетел на встречку: В ДТП под Симферополем погибли пять человек
Ночью в субботу, 27 апреля, недалеко от села Лозовое в Симферопольском районе произошла авария с участием двух автомобилей. Как сообщили очевидцы в соцсети, там столкнулись Chevrolet Lachetti и Mersedes Vito.
Есть данные, что Chevrolet на большой скорости «вылетел» на встречную полосу, где и столкнулся со вторым автомобилем.
- Спидометр Chevrolet заклинило на отметке 150 километров в час, - написал один из очевидцев.
В результате столкновения погибли четыре человека. Фото: "Автопартнер Крым"/Андрей Шевчук
Как сообщили в МВД по Республике Крым, водитель, 20-летний парень, Chevrolet Lachetti и еще три пассажира погибли на месте.
Также получил травмы, несовместимые с жизнью, 50-летний водитель, который был за рулем Mersedes Vito.
Один из водителей выехал на встречную полосу с предельной скоростью.Фото: "Автопартнер Крым"/Андрей Шевчук
- Еще три пассажира получили телесные повреждения, - добавили в ведомстве.
ОФИЦИАЛЬНО
В МВД уточнили, что водитель автомобиля Chevrolet Lachetti, двигаясь по автодороге автодороге Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта со стороны Симферополя в направлении Пионерского не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения.
Там произошло столкновение с автомобилем Mersedes Vito, который двигался со стороны Пионерского в направлении Симферополя.
В результате ДТП погибли четыре человека, и еще три получили повреждения.
ВАЖНО
В МЧС Крыма напоминают, что при движении на дороге автомобилисты должны соблюдать скоростной режим, управлять машиной осторожной.
Необходимо учитывать интенсивность движения учитывать особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.
Кстати, в феврале 2019 года в Крыму также произошла авария, в которой погибли двое подростков. Оказалось, что молодые люди угнали машину у жителя Джанкойского района. От полученных травм водитель и пассажир скончались на месте, а третьего подростка доставили в больницу.
Тогда причиной смертельного ДТП стало то, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Он выехал на обочину и врезался в дерево.
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ИСТОЧНИК KP.RU