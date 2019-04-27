2019-04-27T09:39:38+03:00
Происшествия

Вылетел на встречку: В ДТП под Симферополем погибли пять человек

Еще трое пострадали
Александра КОРШУНОВА
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Авария произошла в районе села Лозовое. Фото: "Автопартнер Крым"/Андрей ШевчукАвария произошла в районе села Лозовое. Фото: "Автопартнер Крым"/Андрей Шевчук
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Ночью в субботу, 27 апреля, недалеко от села Лозовое в Симферопольском районе произошла авария с участием двух автомобилей. Как сообщили очевидцы в соцсети, там столкнулись Chevrolet Lachetti и Mersedes Vito.

Есть данные, что Chevrolet на большой скорости «вылетел» на встречную полосу, где и столкнулся со вторым автомобилем.

- Спидометр Chevrolet заклинило на отметке 150 километров в час, - написал один из очевидцев.

В результате столкновения погибли четыре человека. Фото: "Автопартнер Крым"/Андрей Шевчук

В результате столкновения погибли четыре человека. Фото: "Автопартнер Крым"/Андрей Шевчук

Как сообщили в МВД по Республике Крым, водитель, 20-летний парень, Chevrolet Lachetti и еще три пассажира погибли на месте.

Также получил травмы, несовместимые с жизнью, 50-летний водитель, который был за рулем Mersedes Vito.

Один из водителей выехал на встречную полосу с предельной скоростью.Фото: "Автопартнер Крым"/Андрей Шевчук

Один из водителей выехал на встречную полосу с предельной скоростью.Фото: "Автопартнер Крым"/Андрей Шевчук

- Еще три пассажира получили телесные повреждения, - добавили в ведомстве.

ОФИЦИАЛЬНО

В МВД уточнили, что водитель автомобиля Chevrolet Lachetti, двигаясь по автодороге автодороге Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта со стороны Симферополя в направлении Пионерского не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения.

Там произошло столкновение с автомобилем Mersedes Vito, который двигался со стороны Пионерского в направлении Симферополя.

В результате ДТП погибли четыре человека, и еще три получили повреждения.

ВАЖНО

В МЧС Крыма напоминают, что при движении на дороге автомобилисты должны соблюдать скоростной режим, управлять машиной осторожной.

Необходимо учитывать интенсивность движения учитывать особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.

Кстати, в феврале 2019 года в Крыму также произошла авария, в которой погибли двое подростков. Оказалось, что молодые люди угнали машину у жителя Джанкойского района. От полученных травм водитель и пассажир скончались на месте, а третьего подростка доставили в больницу.

Тогда причиной смертельного ДТП стало то, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Он выехал на обочину и врезался в дерево.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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