Курортный сезон не за горами: Крымский мост готов принимать по 15 тысяч машин в сутки

Солнце с каждым днем становится ярче и жарче - до начала курортного сезона осталось совсем ничего. Совсем скоро на Крымский полуостров хлынут вереницы машин с отдыхающими. День за днем потоки начнут расти, а в июле и августе будет пик нагрузки.

- В разгар сезона среднесуточная интенсивность потока на Крымском мосту превысит 15 тысяч машин. Не исключены новые рекорды трафика. Более 30 тысяч автомобилей за 24 часа - рекорд августа прошлого года, - такая цифра прозвучала на заседании общественного совета по строительству Крымского моста. - Мост к этому готов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/706107" frameborder="0"></iframe> Крымский мост готов принимать гостей с материка.Видео: инфоцентр "Крымский мост"! другой источник

На сегодняшний день автомобильный мост через Керченский пролив работает в штатном режиме: за бесперебойное функционирование трассы отвечают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Автоматические комплексы круглосуточно доносят до водителей о порядке действий в зависимости от погоды.

Меньше года тому назад, 15 мая 2018 года запустили автодорожную часть моста через Керченский пролив, а здесь уже проехало 4,8 миллиона машин – в 3 раза больше, чем перевезла паромная переправа за весь 2017 год (1,6 млн машин)!

В прошлом году в Крыму приняли 6,8 миллиона туристов, из них 62 % прибыли к нам по мосту.

Весь этот трафик проходит по дорогам, соединяющих Краснодарский край и Крымский полуостров в единую автодорожную сеть через Керченский пролив.

- На полуострове популярно, в первую очередь, направление «Керчь - Севастополь», где идет строительство «Тавриды». Она готова более чем на 55%, - говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост», которое рассказало об итогах общественного совета.

Все 250 километров четырехполосной трассы «Тавриды» запустят в конце 2020 года. Пока идет стройка, скоростной режим ограничен до 60 км/ч. И для профилактики и ДТП здесь увеличили количество камер видеофиксации. Также вдоль всей трассы установили дорожные знаки по ограничению скорости и указатели на съезды к населенным пунктам. Подумали и о водителях-дальнобойщиках: на участке "Керчь – Симферополь" формируются площадки для отдыха. И уже есть 6 таких стоянок.

- С открытием моста среднемесячная интенсивность грузоперевозок между материком и полуостровом выросла почти в 2,5 раза. За 7 месяцев (с 1 октября 2018 года) по мосту проехало 450 тысяч фур (315,5 тысяч грузовиков перевезла паромная переправа за 2017 год), - отметили на совещании.

Должное внимание уделяется и развитию пассажирского сообщения между материком и полуостровом.

- Согласованы новые автобусные маршруты, которые соединят Крым с Москвой, Железногорском, Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Липецком и другими городами. Планируется запуск автобусного сообщения с Баку, Минском, Санкт-Петербургом, - сообщили на встрече.

Летом, в курортный сезон, появится 70 сезонных маршрутов регулярных перевозок в Ялту, Евпаторию, Алушту, Судак, Феодосию, Коктебель.

В общей сложности количество рейсов в курортные места Республики Крым планируется увеличить на 25 – 30%.