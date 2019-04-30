Пять лет в Крыму: Страховая медицина на страже здоровья крымчан

Внедрение системы ОМС

Пять лет назад произошло историческое событие: Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Следующим шагом стало вхождение в новое правовое поле, в том числе организация системы обязательного медицинского страхования на полуострове.

2014 год стал годом начала активной работы: были созданы Территориальные фонды обязательного медицинского страхования Республики Крым и Севастополя, страховые медицинские компании. Началась работа по оформлению полисов ОМС крымчанам и севастопольцам. Время было сложное, ведь нужно было «с нуля» в короткие сроки организовать систему, которая работала во всей стране уже двадцать лет.

За 2014 год удалось сделать немало: шла компьютеризация, наладка программного обеспечения, обучение сотрудников медицинских организаций работе в системе ОМС, формирование реестра медицинских организаций, оформление полисов ОМС жителям Крыма и Севастополя.

- До конца 2014 года ООО «СМК «Крыммедстрах» застраховало 950 тыс. человек в двух новых субъектах Российской Федерации, - сообщает генеральный директор ООО «СМК «Крыммедстрах» Елена Сидорова. - Сегодня число наших застрахованных превышает 1,2 млн. человек.

И вот с 1 января 2015 года Крым и Севастополь в полном объеме начали работу в системе обязательного медицинского страхования. Многое было в новинку, но все же возможность получения бесплатной медицинской помощи стала явным преимуществом в сравнении с системой, действовавшей ранее.

Новые услуги для крымчан по полису ОМС

И медицина, и система ОМС постоянно эволюционируют: многими медицинскими технологиями теперь можно воспользоваться с помощью полиса. Это и экстракорпоральное оплодотворение - теперь пройти обследование и получить возможность стать родителями можно по программе ОМС.

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) стала доступна крымчанам: в 2018 году более трех тысяч наших застрахованных получили необходимую им ВМП: комплексное хирургическое лечение глаукомы, хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях, операции, направленные на восстановление кровотока в коронарных артериях, питающих сердце, операции при травмах и заболеваниях позвоночника и другие.

Вместе со всей страной в Крыму прошла свое становление трехуровневая система страховых представителей. Страховые представители работают непосредственно с застрахованными гражданами: отвечают на возникающие вопросы, дают консультации, осуществляют информационное сопровождение.

Чем помогут страховые представители

- Неотъемлемой частью работы страховых представителей является пропаганда здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний. Ежемесячно наши страховые представители информируют порядка 25 тыс. человек о необходимости прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, - говорит Елена Александровна. - В 2019 году объем информирования составит 529 тыс. человек, включая и тех лиц, кто стоит на диспансерном учете в своей поликлинике. Мы напоминаем таким людям о необходимости прийти на очередной осмотр к врачу, поскольку им может понадобиться коррекция назначенного ранее лечения.

С 2019 года все работающие граждане получили право на один оплачиваемый рабочий день для прохождения диспансеризации. Этим правом можно воспользоваться раз в три года – в тот год, когда человек подлежит диспансеризации (если Ваш возраст делится на 3, значит, пора пройти диспансеризацию в своей поликлинике). А для лиц от 50 лет ряд исследований проводитсячаще, поэтому работники предпенсионного и пенсионного возраста получили право на два рабочих дня каждый год для прохождения диспансеризации.

Страховые представители - в помощь пациентам

Страховой представитель в медицинской организации/Фото: ООО «СМК «Крыммедстрах»

- Страховые представители не только информируют людей, но и интересуются причинами неявки на диспансеризацию у тех, кто был проинформирован. Такие опросы проводятся по телефону, что позволяет нам не только выяснить причину «прогула» диспансеризации, но и убедить человека вспомнить о своем здоровье и все-таки прийти на обследование, - делает акцент генеральный директор ООО «СМК «Крыммедстрах».

Страховых представителей можно встретить в поликлиниках, где они дежурят по установленным графикам, а также в отдаленных амбулаториях и участковых больницах, график выездов в которые ежемесячно публикуется на сайте ООО «СМК «Крыммедстрах». Такое приближение к пациентам позволяет последним не ходить далеко за получением консультации или практической помощи. Если же страхового представителя рядом нет, можно позвонить на бесплатную «горячую линию» 8 800 100 77 03.

- Помощью страховых представителей люди пользуются достаточно активно, - считает Елена Сидорова и приводит несколько примеров: - К страховому представителю обратилась женщина, у которой длительное время держалась температура до 38 , но терапевт не давал четких назначений, не установил диагноз. Страховой представитель помог организовать необходимые обследования и взял ситуацию под контроль. Другая пациентка обратилась в одну из медицинских организаций в связи с необходимостью в оперативном лечении. У нее взяли данные и обещали известить о сроках операции, но прошло время, а никакой конкретной информации женщина получить не могла. Страховой представитель организовал необходимый пациентке прием врача, где ей назначили предоперационные исследования и дату операции.

Планы на будущее

В 2018 году в ООО «СМК «Крыммедстрах» было рассмотрено 38,5 тысяч обращений от застрахованных. Это на треть больше, чем годом ранее. В компании считают хорошим знаком, что число обращений растет - это значит, что люди знают, куда пойти за помощью.

Даже если вопрос не в компетенции страховой компании, ее сотрудники сориентируют и подскажут, куда нужно обратиться. Но если оперативно решить вопрос уже не получилось, можно оставить жалобу, которую рассмотрят страховые представители третьего уровня - врачи-эксперты.

Все жалобы похожи друг на друга и не похожи одновременно, каждую эксперт рассматривает индивидуально: изучает медицинскую документацию, анализирует документы, представленные заявителем, если нужно, привлекает врачей-экспертов разных специальностей.

- Одна из наших застрахованных обратилась с заявлением о проведении экспертизы качества медицинской помощи, оказываемой ей на протяжении длительного времени. Врачи-эксперты - страховые представители 3-го уровня провели экспертный анализ медицинской документации, на основании которого пришли к выводу о потребности пациентки в медицинской реабилитации по ее заболеванию. Была проведена работа с медицинской организацией, женщина получила необходимое направление, - рассказывает Елена Сидорова.

Взаимодействие с медицинскими организациями происходит не только на уровне рассмотрения обращений застрахованных или проведения экспертиз. Эксперты страховой компании совместно с сотрудниками Территориального фонда провели за эти годы 10 тематических семинаров для врачей, где обсуждали результаты экспертиз, выявленные ошибки, возможности их устранения. Медицинские работники поддерживают такую форму сотрудничества, потому что она позволяет обсудить проблемные вопросы и перенять опыт коллег.

- За прошедшие пять лет всеми участниками системы ОМС проделана огромная работа, но не меньше и предстоит сделать. В наших планах продолжение активной работы по формированию у застрахованных приверженности к профилактике и ведению здорового образа жизни, экспертному сопровождению застрахованных, и, конечно, взаимодействию с медицинскими организациями для достижения общей цели – оказанию качественной медицинской помощи, - заключает директор страховой компании.

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