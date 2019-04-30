Джанкойский молокозавод принял участие в выставке InterFood в Краснодаре
Выход на рынок Кубани
С 16 по 18 апреля в Краснодаре прошла крупнейшая на Юге России продовольственная выставка продуктов питания InterFood Krasnodar, в которой принимали участие производители и поставщики продуктов и напитков. Престижно выставку посетило более 5000 представителей торговых сетей и оптовых баз, специалистов и просто гурманов.
В тематическом разделе выставки крымских производителей представлял завод «Новатор» - крупнейший производитель молочной продукции.
Фото: ООО"Новатор"
«Новатор» в этом году уже участвовал в ряде всероссийских выставок и стал лауреатом конкурса «Лучший продукт-2019» на «Продэкспо-2019» в Москве.
На сей раз молокозавод решил поближе познакомить жителей Кубани и местные торговые сети со своей продукцией, представив на выставке весь выпускаемый ассортимент.
- Продукция молокозавода «Новатор» пользуется высоким спросом на территории Республики Крым - это благодаря не только местным жителям, но и гостям полуострова. Эта выставка – шанс выйти на материковую часть России, и на территорию Краснодарского края в том числе. Это наш шанс получить свое место на полках вместе с краснодарскими производителями, - рассказал руководитель отдела маркетинга Джанкойского молокозавода ООО «Новатор» Сергей Поддубный.
Фото: ООО "Новатор"
За участие в выставке InterFood Krasnodar-2019 Джанкойский молокозавод был отмечен почетной грамотой.
Стенд с продукцией «Новатора» вызвал интерес со стороны специалистов области и представителей торговых сетей – они заинтересованы в сотрудничестве с крымским молокозаводом, ведь его натуральная продукция обладает изысканным вкусом и главное – безупречным качеством.
Фото: ООО "Новатор"
Молокозавод гарантирует качество!
Джанкойский молокозавод в очередной раз подтвердил свою открытость для потребителей и общественного контроля. Накануне, 25 апреля, «Новатор» был торжественно награжден свидетельством участника региональной программы «Я гарантирую качество» от регионального отделения движения «Объединение потребителей России».
По результатам общественно-правовой экспертизы уже два года подряд завод подтверждает соответствие производимой продукции общественным критериям качества, основанных на нормах безопасности и требованиям потребительского законодательства.
«Новатор» заслужил право маркировать свою продукцию знаком «Я гарантирую качество», что будет еще одним свидетельством высочайшей пробы всех изделий завода.
В рамках программы на завод были приглашены представители экспортно-правового бюро, которые провели мониторинг производства и безопасности продукции.
Фото: ООО "Новатор"
Новинки
Молокозавод «Новатор» постоянно расширяет ассортимент своей продукции – этой весной в продажу поступили сразу несколько новинок.
Фото: ООО "Новатор"
Так, ТМ «Азбука Крыма» представила сырки творожные в шоколадной глазури с ванилином, вареной сгущенкой и какао. При производстве новинок используется натуральный Джанкойский творог и сливочное масло.
Кроме того, в ассортименте ТМ «Джанкойское молоко» появилась вкусная простокваша и натуральный зерненый творог жирностью 9% в удобном контейнере.
Спешите попробовать!
«СПРАВКА КП»
ООО «Новатор» является крупнейшим производителем молочной продукции Республики Крым. Ассортимент продукции включает в себя сливочное масло, сыры твердые и плавленые, цельномолочную и кисломолочную продукцию, сухие молокопродукты. Предприятие динамично развивается, происходит постоянная модернизация существующего оборудования и расширение парка современной техники.
Продукцию завода с гордостью представляют торговые марки «Азбука Крыма», «Джанкойское молоко», «Джанкойский сыр» и Молочный доктор».
* На правах рекламы
ИСТОЧНИК KP.RU