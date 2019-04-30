Джанкойский молокозавод принял участие в выставке InterFood в Краснодаре

Выход на рынок Кубани

С 16 по 18 апреля в Краснодаре прошла крупнейшая на Юге России продовольственная выставка продуктов питания InterFood Krasnodar, в которой принимали участие производители и поставщики продуктов и напитков. Престижно выставку посетило более 5000 представителей торговых сетей и оптовых баз, специалистов и просто гурманов.

В тематическом разделе выставки крымских производителей представлял завод «Новатор» - крупнейший производитель молочной продукции.

Фото: ООО"Новатор"

«Новатор» в этом году уже участвовал в ряде всероссийских выставок и стал лауреатом конкурса «Лучший продукт-2019» на «Продэкспо-2019» в Москве.

На сей раз молокозавод решил поближе познакомить жителей Кубани и местные торговые сети со своей продукцией, представив на выставке весь выпускаемый ассортимент.

- Продукция молокозавода «Новатор» пользуется высоким спросом на территории Республики Крым - это благодаря не только местным жителям, но и гостям полуострова. Эта выставка – шанс выйти на материковую часть России, и на территорию Краснодарского края в том числе. Это наш шанс получить свое место на полках вместе с краснодарскими производителями, - рассказал руководитель отдела маркетинга Джанкойского молокозавода ООО «Новатор» Сергей Поддубный.

Фото: ООО "Новатор"

За участие в выставке InterFood Krasnodar-2019 Джанкойский молокозавод был отмечен почетной грамотой.

Стенд с продукцией «Новатора» вызвал интерес со стороны специалистов области и представителей торговых сетей – они заинтересованы в сотрудничестве с крымским молокозаводом, ведь его натуральная продукция обладает изысканным вкусом и главное – безупречным качеством.

Фото: ООО "Новатор"

Молокозавод гарантирует качество!

Джанкойский молокозавод в очередной раз подтвердил свою открытость для потребителей и общественного контроля. Накануне, 25 апреля, «Новатор» был торжественно награжден свидетельством участника региональной программы «Я гарантирую качество» от регионального отделения движения «Объединение потребителей России».

По результатам общественно-правовой экспертизы уже два года подряд завод подтверждает соответствие производимой продукции общественным критериям качества, основанных на нормах безопасности и требованиям потребительского законодательства.

«Новатор» заслужил право маркировать свою продукцию знаком «Я гарантирую качество», что будет еще одним свидетельством высочайшей пробы всех изделий завода.

В рамках программы на завод были приглашены представители экспортно-правового бюро, которые провели мониторинг производства и безопасности продукции.

Фото: ООО "Новатор"

Новинки

Молокозавод «Новатор» постоянно расширяет ассортимент своей продукции – этой весной в продажу поступили сразу несколько новинок.

Фото: ООО "Новатор"

Так, ТМ «Азбука Крыма» представила сырки творожные в шоколадной глазури с ванилином, вареной сгущенкой и какао. При производстве новинок используется натуральный Джанкойский творог и сливочное масло.

Кроме того, в ассортименте ТМ «Джанкойское молоко» появилась вкусная простокваша и натуральный зерненый творог жирностью 9% в удобном контейнере.

Спешите попробовать!

«СПРАВКА КП»

ООО «Новатор» является крупнейшим производителем молочной продукции Республики Крым. Ассортимент продукции включает в себя сливочное масло, сыры твердые и плавленые, цельномолочную и кисломолочную продукцию, сухие молокопродукты. Предприятие динамично развивается, происходит постоянная модернизация существующего оборудования и расширение парка современной техники.

Продукцию завода с гордостью представляют торговые марки «Азбука Крыма», «Джанкойское молоко», «Джанкойский сыр» и Молочный доктор».

* На правах рекламы