В Севастополе приступили к созданию нового культурного кластера на мысе Хрустальный

В Севастополе приступили к созданию нового культурного комплекса на мысе Хрустальный, который будет включать в себя Высшую школу музыкального и театрального искусства, Музейный комплекс, Театр оперы и балета, а также Хореографическую академию.

Как отметила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, культурный комплекс позволит не только собрать в Севастополе все лучшие образцы современной культуры, но и создавать новые.

- Мы надеемся, что это будет серьезный прорыв для всех, кто живет в Севастополе, для тех, кто приезжает в Севастополь. Так как это принципиально изменит социальную среду – наличие здесь точки притяжения ведущих культурных учреждений. Современный культурный центр будет не только вмещать в себя шедевры современной культуры, но и поможет создавать новые, – подчеркнула Ольга Голодец.

Уже с 1 июня заработает учреждение, представляющее Музейный комплекс. Чуть позже в таком же формате откроет свои двери Академия хореографии, Театр оперы и балета – который начнет гастрольную деятельность.

В сентябре начнется набор детей, которые будут обучаться в новом центре, однако на этапе строительства ребята будут заниматься на других площадях – такая практика довольно распространена в других субъектах страны.

В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что проект планировки территории в районе мыса даст старт трем крупнейшим проектам: музейно-театральному комплексу, обустройству общественного парка с набережной и реконструкции набережной Корнилова и Артиллерийской бухты.

- К моменту окончания строительства культурного кластера, город должен решить ряд вопросов. В частности, с организацией дополнительного образования для детей. Мы должны обеспечить сотрудников комплекса и студентов образовательного блока жильем. Для этого предусмотрено строительство общежитий. Кроме того, будет налажено взаимодействие с ведущими музеями и учреждениями культуры России. Это огромная работа и она радикально поменяет ситуацию в сфере культуры города к лучшему, – сказал Дмитрий Овсянников.

Новый Музейный комплекс позволит организовывать выставки из фондов Русского музея, Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи и ведущих региональных музеев страны.