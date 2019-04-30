Строительство двух новых школ в бухте Казачья идет по графику

Строительство второй очереди школы образовательного центра «Бухта Казачья», а также еще одной новой школы в микрорайоне Казачьей бухты идет в соответствие с графиком.

- Обе школы в бухте Казачья строятся в соответствие с графиком. Одна из школ сдается в этом году, вторая - в следующем. В ходе осмотра объектов были выявлены некоторые недоработки со стороны службы заказчика. Будем устранять их, - рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Новая школа в микрорайоне бухты Казачья рассчитана на 704 места и будет сдана в 2020 году.

- Сейчас на объекте идут работы по укладке наружных сетей, ведется подключение к электросетям. Ежедневно на строительстве заняты 60-70 рабочих, - отметил представитель подрядчика ООО «Техстрой» Игорь Даниленко.

Напомним, что в 2017 году в микрорайоне были построены и открыты современная школа и детский сад, вошедшие в образовательный центр «Бухта Казачья». Сейчас ведется строительство второго корпуса школы данного центра на 400 мест, и еще одного детского сада на 280 мест.