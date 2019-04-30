2019-04-30T16:50:39+03:00
Общество

В музее «Подземный Севастополь» теперь можно наблюдать за городом «онлайн»

В рамках проекта «Цифровые технологии безопасности» здесь на 20 мониторах идет трансляция с городских камер видеонаблюдения
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастопополяФото: пресс-служба правительства Севастопополя
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В музее «Подземный Севастополь» запущен проект «Цифровые технологии безопасности», который направлен на повышение культуры безопасность гостей и жителей города-героя.

Как сообщил директор музея Артем Нуров, экспозиция представляет из себя демонстрационную модель системы мониторинга жизнедеятельности человека в современном мире.

- Это онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения города на 20 мониторов, размещенных в музее. Теперь есть возможность продемонстрировать жителям и гостям Севастополя, что система может обеспечить их безопасностью – во время нахождения в музее, во время отдыха, в случае ЧС. Система позволяет оперативно предоставить информацию службам спасения, МЧС, скорой помощи, полиции, - рассказал Артем Нуров.

Отметим, что проект «Цифровые технологии безопасности» реализован при поддержке правительства Севастополя.

СПРАВКА «КП»:

Противоатомное убежище С-2 было создано в период с 1952 по 1957 годы. Оно входит в систему стратегических объектов Севастополя, где в случае ядерного удара могут укрыться технические специалисты, которые будут восстанавливать город. Объект имеет собственную систему канализации, водопровода, артезианская скважину, радиосвязь, дизель-электростанция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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