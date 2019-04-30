2019-04-30T17:05:13+03:00
Общество

В Севастополе 9 мая пройдет танцевальный флешмоб «За Победу танцуй до победного!»

Принять участие в акции могут все желающие
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

В Севастополе 9 мая на набережной Приморского бульвара состоится общегородской танцевальный флешмоб «За Победу танцуй до победного!» - он пройдет уже в четвертый раз.

По словам организаторов, участники акции прославят танцем, как символом мира, жизни и любви, подвиги героев Великой Отечественной войны.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, необходимо зарегистрироваться, посетить открытую репетицию 5 мая и пригласить своих друзей.

Изначальные танцевальные навыки не важны - хореографы проекта подготовят все желающие пары на открытой репетиции.

«В День Победы мы вместе станцуем для наших героев и от всей души, с огромной благодарностью в сердце, скажем им «Спасибо!» за то, что в то страшное время они не испугались фашистов и пуль, за то, что они были готовы отдать свою жизнь за светлый мир и наше с вами будущее, – отмечают организаторы.

Подать заявку на репетицию и участие можно в электронной форме http://sevbal.ru/za-pobedu или по телефону: +7 (978) 211 15 05.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Севастополе преступника-рецидивиста, обокравшего женщину под Новый год, приговорили к 4 годам тюрьмы
Крымское телевидение отмечает 60-летний юбилей
Дополнительные автобусы запустят в Симферополе в поминальный день
В Симферополе пациент больницы обокрал своего соседа по палате
В центре Севастополя появились часы-клумба
В Крыму объявили высокую пожарную опасность: Что запрещено делать
За первые месяцы 2019 года в Крыму родилось 34 двойни
У юного симферопольца изъяли три килограмма «синтетических» наркотиков
Севастопольские прокуроры выявили нарушений при заключении госконтракта на 60 миллионов рублей
В Симферополе с 1 мая возобновит работу троллейбус №20
В Черноморском районе Крыма открыли автокемпинг на 1000 мест
В Севастополе у посетителя бара украли рюкзак
Выставка техники и праздничный концерт: В Севастополе отметили День пожарной охраны
В Крыму турист из Приморского края сорвался с 10-метровой высоты
«Херсонес Таврический» с 1 мая переходит на весенне-летний режим работы
Подводная лодка ЧФ возвращается из Средиземного моря
Перевозки по «единому» билету в Крым стартовали 30 апреля
В Крым не пропустили 8 упаковок запрещенного лекарства
Погода в Крыму на 30 апреля: без осадков и тепло до +25
Следком начал проверку по факту ДТП в Симферопольском районе, в котором погибли 5 человек
В Крыму объявили в розыск водителя: Он сбил пешехода и скрылся
В Крыму оштрафовали 11 нелегальных трудовых мигрантов из Средней Азии
Осенью в детсады в Симферополе пойдут 5 тысяч малышей
В Симферополе девушка помогла упавшей женщине и «обчистила» ее на 40 тысяч рублей
В Керчи спасатели тушили загоревшиеся балконы
На выходных в крымских горах велосипедист травмировал ключицу, а женщина повредила плечо