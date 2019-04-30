В Севастополе 9 мая пройдет танцевальный флешмоб «За Победу танцуй до победного!»

В Севастополе 9 мая на набережной Приморского бульвара состоится общегородской танцевальный флешмоб «За Победу танцуй до победного!» - он пройдет уже в четвертый раз.

По словам организаторов, участники акции прославят танцем, как символом мира, жизни и любви, подвиги героев Великой Отечественной войны.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, необходимо зарегистрироваться, посетить открытую репетицию 5 мая и пригласить своих друзей.

Изначальные танцевальные навыки не важны - хореографы проекта подготовят все желающие пары на открытой репетиции.

«В День Победы мы вместе станцуем для наших героев и от всей души, с огромной благодарностью в сердце, скажем им «Спасибо!» за то, что в то страшное время они не испугались фашистов и пуль, за то, что они были готовы отдать свою жизнь за светлый мир и наше с вами будущее, – отмечают организаторы.

Подать заявку на репетицию и участие можно в электронной форме http://sevbal.ru/za-pobedu или по телефону: +7 (978) 211 15 05.