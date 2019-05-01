Погода на майские праздники 2019 в Крыму и Севастополе: Будет жарко, почти как летом
С 1 по 5 мая жители полуострова будут отдыхать - в горах, на дачах или на пляжах. Погода на майские праздники в 2019 году в Крыму и Севастополе будет такой замечательной, что грех все это время провести дома!
- В праздничный день 1 мая и в последующие дни на полуострове сохранится теплая, преимущественно сухая погода (небольшой кратковременный дождь возможен во второй половине дня 1 и 2 мая в южных и восточных районах). На побережье местами туманы, - рассказали в крымском гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, ветер в праздничные дни будет юго-западный, умеренный, днем в центральных и южных районах может усиливаться до 15 м/с.
В среднем на полуострове ночью температура воздуха составит от 7 до 12 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться аж до 24 градусов!
Однако учтите: если отправляетесь на побережье или в горы, то стоит захватить с собой что-нибудь потеплее, чем футболка, потому что у моря или на высоте немного прохладнее, от 13 до 18 градусов тепла.
Море прогревается медленнее, чем воздухФото: Анастасия ЖУКОВА
КСТАТИ
А как водичка?
В Феодосии - 12 градусов
В Алуште, Евпатории, Черноморском, а также в районе горы Карадаг - 13 градусов
В Ялте и Керченском проливе - 14 градусов
В Азовском море - 15 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU