Погода на майские праздники 2019 в Крыму и Севастополе: Будет жарко, почти как летом

С 1 по 5 мая жители полуострова будут отдыхать - в горах, на дачах или на пляжах. Погода на майские праздники в 2019 году в Крыму и Севастополе будет такой замечательной, что грех все это время провести дома!

- В праздничный день 1 мая и в последующие дни на полуострове сохранится теплая, преимущественно сухая погода (небольшой кратковременный дождь возможен во второй половине дня 1 и 2 мая в южных и восточных районах). На побережье местами туманы, - рассказали в крымском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, ветер в праздничные дни будет юго-западный, умеренный, днем в центральных и южных районах может усиливаться до 15 м/с.

В среднем на полуострове ночью температура воздуха составит от 7 до 12 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться аж до 24 градусов!

Однако учтите: если отправляетесь на побережье или в горы, то стоит захватить с собой что-нибудь потеплее, чем футболка, потому что у моря или на высоте немного прохладнее, от 13 до 18 градусов тепла.

Море прогревается медленнее, чем воздухФото: Анастасия ЖУКОВА

КСТАТИ

А как водичка?

В Феодосии - 12 градусов

В Алуште, Евпатории, Черноморском, а также в районе горы Карадаг - 13 градусов

В Ялте и Керченском проливе - 14 градусов

В Азовском море - 15 градусов.