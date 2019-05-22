«Под Крымским мостом бомба! Давайте биткоины, а то взорву!»: В Крыму с начала года завели 10 дел за ложные сообщения о терактах

НЕСМЕШНЫЕ ШУТКИ

- Алле! Полиция? На автовокзале бомба! – заявляет в трубку студент, хихикая.

Полиция, Росгвардия, ФСБ, МЧС, «скорая» срываются с места и едут спасать граждан. Кинологи с собаками, оцепление, эвакуация… веселая шутка? Не очень. В эти часы, пока службы обыскивают автовокзал из-за студенческого вранья, кому-то действительно нужна помощь. На самом деле. А силы и средства брошены по другому адресу…

Поэтому ответственность за «телефонный терроризм» - исключительно уголовная, никаких «админок».

Буквально на днях 45-летний житель Ленинского района позвонил на телефон «101» и сообщил о якобы существующей угрозе одному из зданий в райцентре. Территорию осмотрели, ничего не обнаружили, а товарища, устроившего всем отличный день, быстро вычислили сотрудники МВД и ФСБ.

- Да, я звонил, - сразу покаялся мужчина. – Выпил чуток, понимаете, шутка это была…

Полиция юмор не оценила и возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» ( ч. 1 ст. 207 УК РФ). Мужчине теперь грозит крупный штраф, до трех лет ограничения свободы или 2-3 года принудительных работ.

- Как только лицо сообщило заведомо ложные сведения об акте терроризма, преступление считается совершенным, - подчеркнули в МВД.

Так что раскаяние мало чем поможет.

За 2018 год в Крыму возбуждено 19 уголовных дел в отношении «телефонных террористов». 2019-й только начался, а крымчане уже успели «назвонить» на 10 уголовных дел.

Полицейские вынуждены тратить свое время на заведомо ложные сигналыФото: Анастасия ЖУКОВА

«ВЗОРВЕТСЯ ВАШЕ ОСИНОЕ ГНЕЗДО!»

Приговоры суда в 2019-м тоже не заставили себя ждать.

Пьяный 51-летний житель Черноморского района в октябре прошлого года не нашел «развлечения» получше, кроме как позвонить… в единый центр ПАО «МТС», расположенный в Ульяновске.

- Через 15 минут взорвется ваше осиное гнездо, тикайте! Его уже давно нужно было взорвать, чтобы его не было, - заявил мужчина нетрезвым голосом.

Черноморский городской суд признал его виновным и присудил год лишения свободы условно.

Такой же условный срок получил 43-летний керчанин. Он тоже «по пьяной лавочке» позвонил в полицию станицы Темрюк Краснодарского края и заявил, что жители одного из домов по улице Мухлыкина (рядом, к слову, проживает сам осужденный) якобы готовят теракт.

А вот житель Евпатории «заработал» не условное, а вполне реальное лишение свободы, в январе 2019-го на ночь глядя сообщив о якобы готовящемся взрыве в Евпаторийском городском роддоме. Как и большинство задержанных, правоохранителям потом объяснял, что, мол, бес попутал, «белочка» напала, пьян был, что делал – не помню. По решению суда он отправился в тюрьму на 1,5 года – вести трезвый образ жизни.

МЕСТЬ, ГАЗ И ДЕВУШКИ

Не только алкоголь толкает «телефонных террористов» на преступление. Иногда это – своеобразный способ мести.

Так, 24 января 2019 года служба газа города Ялты получила несколько звонков. Неизвестный сообщал, что в разных концах города происходят утечки газа из газопровода, и есть угроза безопасности людей. Кроме того, тот же заявитель сказал, что готов поджечь газ, еще открыть вентиль. Всего поступило 9 таких звонков.

«Газового хулигана» нашли. Мужчина признался правоохранителям, что он уволился из службы газа, где работал со своей бывшей сожительницей. Перед тем, как позвонить, он заявился к ней на работу и устроил скандал. Коллеги женщины выпроводили нарушителя спокойствия. Обиженный ялтинец решил отомстить с помощью телефонных звонков с угрозами. Но не зря говорят: не рой другому яму, сам в нее попадешь. Вот и аукнулось крымчанину: отправился на 1,5 года за решетку.

ТЕХНОЛОГИИ НОВЫЕ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ - СТАРЫЕ

XXI век на дворе, так что хулиганят наши граждане не только по телефону, но и с помощью электронной почты. Как стало известно КП-Крым из собственных источников, недавно «онлайн-террорист» написал дирекции Крымского моста, что под одной из опор якобы заложена бомба.

- Если вы не перечислите 28 биткоинов на этот адрес - ****, я ее взорву, - написал корыстный «хулиган».

Естественно, после проверки никакой бомбы под Крымским мостом не оказалось. Оперативники устанавливают личность отправителя.

И когда его найдут, то срок любителю криптовалют грозит немалый.

Новый объект для "телефонных террористов" - Крымский мостФото: Анастасия ЖУКОВА

ВАЖНО!

В конце 2017 года наказание за такие «шуточки» в России ужесточили. Максимальный срок тюремного заключения за сообщение о несуществующей бомбе увеличили с 5 до 10 лет – в случае, если звонок привел к смерти по неосторожности или к другим тяжким последствиям. Лишение свободы грозит тем, кто «минирует» объекты социальной инфраструктуры, или тем, кто нанес ущерб свыше миллиона рублей. Можно нарваться и на крупный штраф – от 500 тысяч рублей до миллиона.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

«МИНЕР» ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ ЗАПЛАТИТ 3 МИЛЛИОНА

Самый известный «телефонный террорист» полуострова – Ридван Сулейманов, житель Запорожья с крымскими корнями. В 2016 году его завербовал в качестве агента сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Сулейманову присвоили псевдоним «Юзеф» и отправили на родину – собирать военную информацию за 3-4 тысячи гривен в месяц. Мужчина прибыл в Симферополь, посчитал технику возле одной из воинских частей, получил первый гонорар. Дали второе задание – найти места для закладки самодельных бомб (СВУ) на центральном автовокзале Симферополя или в аэропорту.

- Критерии – труднодоступность, легкость закладки и большое количество людей, - рассказывал потом Ридван Сулейманов на допросе в ФСБ. – Надо было посмотреть количество видеокамер и частоту патрулирования, сделать муляж взрывного устройства, заложить в выбранное место, позвонить в полицию и остаться на месте, посмотреть действия правоохранительных органов.

Ридван Сулейманов на допросе в ФСБ. Фото: скриншот с оперативного видео

С задачей «Юзеф» справился: нашел аж четыре подходящих места, сфотографировал, подробно описал и отправил кураторам. Через пару дней приехал в аэропорт с готовым муляжом СВУ.

- Мне сказали: ожидай, тебя наберут, потом включишь конференц-связь с полицией. Я все сделал, и услышал то, что меня повергло в шок. Они говорили полиции, что я якобы Амир Каримов, и мы с братьями переходим с малого на большой джихад, и в 12 часов взорвем аэропорт, автовокзалы Симферополя, Ялты и Севастополя, Керченскую паромную переправу. Я остался в аэропорту наблюдать за полицией, как и было сказало, сделал 5 фотографий, отправил – и меня задержали. Сейчас я осознаю, что подбирал места для возможного совершения теракта, и могли погибнуть невинные люди, - потупившись, сказал на допросе Сулейманов.

Ущерб от действий лжеминера составил более 3 миллионов рублей. Суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы, наказание Сулейманов уже отбыл. А вот нанесенный ущерб придется еще долго возмещать государству.

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