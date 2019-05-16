2019-05-16T18:20:31+03:00
Общество

«Он был патриотом России и Севастополя»: Дмитрий Овсянников выразил соболезнования в связи с кончиной Валерия Медведева

В 2014 году Валерий Кириллович взял на себя ответственность за объективность и открытость голосования на референдуме
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выразил соболезнования родным и близким Валерия Кирилловича Медведева, который скоропостижно скончался в ночь на 16 мая.

По словам главы города, Валерий Медведев был настоящим патриотом Севастополя и России.

- Ушел из жизни ответственный и порядочный человек. Благодаря профессионализму, преданности любимому городу и делу, чуткости и внимательности к людям Валерий Кириллович пользовался заслуженным авторитетом и уважением севастопольцев и своих коллег в других регионах, - отметил Дмитрий Овсянников.

Он напомнил, что в судьбоносный период подготовки и проведения референдума о возвращении Севастополя на Родину весной 2014 года Валерий Медведев возглавил Севастопольскую городскую избирательную комиссию, взял на себя историческую ответственность за обеспечение открытости и объективности голосования.

- Все мы запомним его девиз, который навсегда останется примером для подражания: «Служил, служу и буду служить Севастополю, а значит России». От имени Правительства Севастополя и себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам, - заключил Дмитрий Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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