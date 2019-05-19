2019-05-19T00:49:00+03:00
Звезды

«Ночь музеев» в Симферополе: Выставки, квест-викторины и музыкальные концерты

Музеи крымской столицы бесплатно представили посетителям свои творческие программы [ФОТО]
Степан ОСТИНОВ
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Всего в акции «Ночь музеев» приняли участие 7 музеев и мемориальных комплексов Симферополя.Всего в акции «Ночь музеев» приняли участие 7 музеев и мемориальных комплексов Симферополя.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе 18 мая прошла Всероссийская акция «Ночь музеев», которая проводится в стране уже в тринадцатый раз.

«Ночь музеев» - это уникальный период, когда музеи всей России - в том числе и Крыма, работают до глубокой ночи.

Ежегодно музеи крымской столицы готовят для посетителей специальную программу, которая включает выставки, музыкальные выступления, мастер-классы и много другое. А самое главное — посетить музей 18 мая можно совершенно бесплатно.

Перед великим полководцем Фото: Виталий ПАРУБОВ

Перед великим полководцемФото: Виталий ПАРУБОВ

Так, в Центральном музее Тавриды до глубокого вечера экспонировались выставки «Таврический вояж»; мультимедийная выставка «Античная декоративная живопись на Юге России» (Санкт-Петербург, 1913); книжно-иллюстративная выставка «Храм Мельпомены», посвященная Крымскому русскому академическому театру, и другие.

Прекрасное рядом, но за стеклом Фото: Виталий ПАРУБОВ

Прекрасное рядом, но за стекломФото: Виталий ПАРУБОВ

Кроме того, в музее прошел мастер-класс «Цветущий май» по изготовлению бумажных цветов в смешанной технике оригами.

Рисование увлекает и детей, и взрослых Фото: Виталий ПАРУБОВ

Рисование увлекает и детей, и взрослыхФото: Виталий ПАРУБОВ

В свою очередь программа Симферопольского художественного музея помимо выставок включала творческие мастерских, на которых дети и взрослые могли рисовать, лепить из пластилина и создавать настоящих бумажных кукол. Также в музее организовали квест-викторины и индивидуальные экскурсии по выставкам.

Сейчас вылетит птичка!

Сейчас вылетит птичка!

Ну а музыкальным аккордом программы Симферопольского художественного музея стал концерт гитарной музыки Лауреата международных конкурсов, дипломанта фестивалей Сергея Работягова.

Немного гитарной музыки для творческого вечера

Немного гитарной музыки для творческого вечера

Всего в акции «Ночь музеев» приняли участие 7 музеев и мемориальных комплексов Симферополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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