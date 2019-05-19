2019-05-19T01:31:56+03:00
Общество

В Симферополе зажги свечи в память о жертвах депортации

В акции «Зажги огонь в своем сердце» приняли участие сотни жителей города и руководители республики
Степан ОСТИНОВ
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Выразить дань уважения насильно переселенным народам пришли горожане всех возрастов.Выразить дань уважения насильно переселенным народам пришли горожане всех возрастов.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе на на площади им. Ленина прошла традиционная акция «Зажги огонь в своем сердце», приуроченной ко Дню памяти жертв депортации из Крыма.

Несколько сот неравнодушных симферопольцев на центральной площади крымской столицы выложили из зажженных свечей большую карту России.

С огнем памяти в руках Фото: Виталий ПАРУБОВ

С огнем памяти в рукахФото: Виталий ПАРУБОВ

В памятной акции приняли участие первый вице-спикер Госсовета Ефим Фикс, министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов, глава Госкомнаца Республики Ленур Абудураманов, депутат Госдумы России Руслан Бальбек, депутаты Госсовета РК, представители общественных организаций.

Депутаты Госсовета присоединились к траурной акции Фото: Виталий ПАРУБОВ

Депутаты Госсовета присоединились к траурной акцииФото: Виталий ПАРУБОВ

Присутствующие почтили память жертв депортации минутой молчания.

Напомним, в Крыму 18 мая прошли траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации.

18 мая 1944 года началась насильственная депортация крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана. В июне того же года были депортированы греки, болгары, армяне. Кроме того, еще раньше - в 1941-1942 годах, с полуострова были выселены немцы и итальянцы.

21 апреля 2014 года, после присоединения Крыма к России, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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