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Новости 24
Россия
Крым:
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20:00
Волонтерам все-таки выделят помещение для социальной столовой в Севастополе
19:46
Минздрав: Крым готов лечить пациентов с коронавирусом
17:44
Несмотря на перенос ЯМЭФ, власти Крыма подпишут все запланированные контракты
16:39
В Симферополе «загорелся» торговый центр в рамках учений МЧС
16:35
Дворников Ялты оденут в оливковое с эмблемой «Чистый город»
16:19
Ученые установили возраст терракотовой головы, найденной при строительстве Крымского моста
15:41
Стало известно, сколько воды осталось в водохранилищах Крыма
14:50
Депутаты Сицилии готовы сотрудничать с Крымом несмотря на санкции
14:20
Из крымского ресторана украли две картины на 3 миллиона рублей
13:39
Новый причал построят в Воронцовском парке в Алупке
13:30
«Повернул не туда»: В Ялте автобус с украинскими артистами заехал в кипарисы
13:09
В Симферополе продолжают штрафовать любителей парковаться на газоне
12:25
Радио КП-Крым возобновляет регулярные выпуски местных новостей
12:01
В Симферополе мошенник обманул микрокредитную организацию
11:17
Участие компаний из Крыма в госзакупках хотят засекретить
10:32
На пожаре в Красногвардейском районе погибли два человека
10:25
В Симферопольском районе накрыли подпольный алкогольный цех
09:38
На 8 марта российские женщины предпочитают отдыхать в Крыму
09:13
Крымчанин выращивал марихуану в теплицах и отправился почти на 8 лет в тюрьму
08:10
Крымчане ездят на Ай-Петри со стороны Бахчисарая несмотря на запреты МЧС
01:19
Украинскую певицу затравили за поддержку Little Big на Евровидении
00:55
Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
00:37
На Украине 18 школьников отравились газом
00:24
В Пентагоне признали, что США соперничают с Россией в Арктике
00:09
Верховный муфтий поддержал поправку о народе в Конституции
23:50
Депутаты Верховной рады об отставке Гончарука: «Отправим Незнайку обратно на луну»
23:25
Трамп пожертвует свою зарплату на борьбу с коронавирусом
23:05
Украинцы требуют забрать в больницу жену первого пациента с коронавирусом
22:59
"Жребий как жребий": Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций
22:55
Во Франции мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей
22:39
Трамп назвал "хорошим" разговор с лидером "Талибана"*
22:23
Посольство России в ОАЭ поддерживает связь с заболевшими коронавирусом россиянами
22:15
Власти Москвы рассказали об условиях в инфекционных больницах
21:59
Госавтоинспекция планирует закрепить в ПДД правила расположения камер на дорогах
21:58
Замглавы Госавтоинспекции России Олег Понарьин: будущее за автоматизированными автомобилями
21:56
Премьер-министр Украины направил в Верховную Раду заявление об отставке
21:16
Коронавирус выявлен у двух россиян в ОАЭ
21:01
В РПЦ рассказали, передается ли коронавирус через причастие
20:49
Борис Джонсон собирается уйти в декрет
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