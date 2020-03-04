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Новости 24
Волонтерам все-таки выделят помещение для социальной столовой в Севастополе
Минздрав: Крым готов лечить пациентов с коронавирусом
Несмотря на перенос ЯМЭФ, власти Крыма подпишут все запланированные контракты
В Симферополе «загорелся» торговый центр в рамках учений МЧС
Дворников Ялты оденут в оливковое с эмблемой «Чистый город»
Ученые установили возраст терракотовой головы, найденной при строительстве Крымского моста
Стало известно, сколько воды осталось в водохранилищах Крыма
Депутаты Сицилии готовы сотрудничать с Крымом несмотря на санкции
Из крымского ресторана украли две картины на 3 миллиона рублей
Новый причал построят в Воронцовском парке в Алупке
«Повернул не туда»: В Ялте автобус с украинскими артистами заехал в кипарисы
В Симферополе продолжают штрафовать любителей парковаться на газоне
Радио КП-Крым возобновляет регулярные выпуски местных новостей
В Симферополе мошенник обманул микрокредитную организацию
Участие компаний из Крыма в госзакупках хотят засекретить
На пожаре в Красногвардейском районе погибли два человека
В Симферопольском районе накрыли подпольный алкогольный цех
На 8 марта российские женщины предпочитают отдыхать в Крыму
Крымчанин выращивал марихуану в теплицах и отправился почти на 8 лет в тюрьму
Крымчане ездят на Ай-Петри со стороны Бахчисарая несмотря на запреты МЧС