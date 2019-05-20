2019-05-20T11:20:29+03:00
Общество

В Крыму в июне пройдет II Международный бизнес-форум Crimean Business Week

Успешные бизнесмены поделятся своим опытом и расскажут о мировых трендах в маркетинге, продажах и других областях
Степан ОСТИНОВ
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Помимо программы обучения запланированы и развлекательные мероприятия.Помимо программы обучения запланированы и развлекательные мероприятия.
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В Крыму с 27 по 30 июня пройдет II международный бизнес-форум Crimean Business Week, посвященный ключевым сферам и трендам мирового бизнеса.

Тема форума - «Тренды будущего». Участники смогут получить полную информацию о трендах в 7 ключевых областях бизнеса: менеджмент, продажи, маркетинг, команда, технологии, финансы и сервис.

На мероприятии соберутся более 1000 участников и 30 спикеров, среди которых Оскар Хартманн, Дмитрий Портнягин, Барно Турсунова, Гаретт Джонстон, Равид Куперберг, Владимир Моженков, Илья Балахнин и другие.

На форуме соберутся более 1000 участников и 30 спикеров

На форуме соберутся более 1000 участников и 30 спикеров

- Успешные масштабные бизнесмены и известные медийные персоны, добившиеся выдающихся результатов, выступят на 4 площадках, где поделятся опытом, знаниями, инструментами по семи ключевым областям бизнеса, - сообщают организаторы.

Помимо программы обучения запланированы и развлекательные мероприятия. Так,гости форума смогут поучаствовать в гонах на яхтах, сыграют в «Где логика» с Азаматом Мусагалиевым, узнают истории взлетов и падений сильнейших бизнесменов в формате FuckUp Night.

В завершении форума все присутствующие смогут насладится хитами от Гоши Куценко.

Именно благодаря синергии обучения и отдыха, родятся инсайты и идеи, которые принесут вам миллионы. Участие в Crimean Business Week позволит стать обладателем новейших знаний о тех мировых трендах, которые выведут участников в ТОП своей ниши бизнеса, - обещают организаторы форума.

Более подробно с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте: https://bit.ly/2W40SsG или по телефону 8 800 55 12 12 5.

* На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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