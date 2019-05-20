2019-05-20T16:58:24+03:00
Общество

Большой туристический слет в Севастополе посетили дети из 44 стран

Они пройдут четыре пеших маршрута в урочище «Торопова дача»
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В севастопольском урочище «Торопова дача» с 19 по 20 мая проходит Большой туристический слет «Артека».

В этом году в нем приняли участие порядка 2 тысяч человек – это артековцы, ребята из Севастополя и Крыма, а также дети из 44 зарубежных стран.

На открытии уже третьего по счету слета Артека побывал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

- Стало уже доброй традицией, проведение «Артеком» в Севастополе достойной части своей познавательной программы. Ребята посещают не только музеи, но и принимают участие в парадах Победы, выезжают на природу. Очень здорово, что один из самых живописных уголков Севастополя – урочище «Торопова дача» уже в третий раз становится площадкой проведения Большого туристического слета «Артека». Кроме того, ко Дню города - в июне, мы проведем подобное мероприятие для наших севастопольских ребят, - сказал губернатор.

В рамках турслета участники получат основные туристические навыки во время прохождения четырех пеших маршрутов. В текущем году турслет станет площадкой игры «Зарница», которую проведут курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.

Организаторами этого мероприятия выступают правительство Севастополя в партнерстве с МДЦ «Артек».

Напомним, в прошлом году Большой туристический слет «Артека» вошел в Книгу рекордов России как самый массовый детский туристический слет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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