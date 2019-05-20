В Севастополе пройдет XХVIII Международный Кинофорум «Золотой Витязь»

В Севастополе с 22 по 31 мая пройдет XХVIII Международный Кинофорум «Золотой Витязь».

Пятый по счету Кинофорум в этом году будет посвящен 5-летию воссоединения Севастополя и Крыма с Россией, 235-летию присвоения городу имени Севастополь и 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

На мероприятии представят 181 художественный, документальный, анимационный, студенческий, дебютный и детский фильм из 24 стран мира.

В состав шести международных жюри форума вошли крупнейшие кинематографисты России, Беларуси, Казахстана, Украины, Сербии, Болгарии, США и ЛНР.

В рамках мероприятия 23 мая в Севастополе будет заложена «Звездная аллея Международного Кинофорума «Золотой Витязь» – известные актеры, кинематографисты и деятели культуры посадят свое именное дерево.

Кроме того, по традиции на открытии Кинофорума будет вручена Высшая награда МКФ «Золотой Витязь» - Золотая медаль имени С.Ф. Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф».

В 2019 году этой награды удостоены народный артист России Василий Борисович Ливанов и режиссер-документалист, президент «Краснодарской киностудии имени Н. Минервина», член правления Союза кинематографистов России, Валерий Григорьевич Тимощенко.

На закрытии Кинофорума победителям в каждой из 6 номинаций конкурсной программы (игровые, анимационные, документальные короткометражные и документальные полнометражные фильмы, фильмы для детей, дебютные и студенческие фильмы) будут вручены призы «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый» Витязи и дипломы.