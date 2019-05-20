В Севастополе запустят международную программу отдыха для детей-иностранцев

В Севастополе в следующем году запустят программу культурно-образовательного отдыха для детей и подростков из других стран, сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время общения с артековцами на Большом слете туристов «Артека».

Участники турслета предложили Дмитрию Овсянникову запустить проект, который поможет детям из других стран смогли бы посетить Севастополь, узнать историю, увидеть знаменитые памятники архитектуры и насладиться природой.

- На самом деле, это очень хорошее предложение, способ показать Севастополь всему миру. Наверняка, в следующем году запустим международную программу и пригласим в город-герой 50-100 детей. Отмечу, что сейчас в Севастополе реализуется программа для отдыха детей из различных регионов страны. Считаю, каждый школьник в России в рамках программ обучения, изучения истории должен побывать в городе-герое, ощутить патриотический дух и узнать героическое прошлое города, – ответил Дмитрий Овсянников.

Руководитель МДЦ «Артек» Константин Федоренко подчеркнул, что основные направления развития Севастополя – это образование и наука.

- Руководитель города федерального значения Дмитрий Овсянников видит будущее региона в образовании и в науке. Эта та тенденция, которая на сегодня присутствует в Севастополе, – отмети Константин Федоренко.

Напомним, в живописном урочище «Торопова дача» в третий раз проходит Большой туристический слет Артека. В этом году в нем принимает участие порядка 2 тысяч человек – это артековцы, ребята из Севастополя и Крыма, а также дети более чем из 40 зарубежных стран.