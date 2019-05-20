В больницах Севастополя запустили единую электронную карту пациента

Медицинский информационно-аналитический центр Севастополя начал тестирование медицинской информационной системы «Один пациент – одна карта».

Теперь все больницы получат информацию о том, где и как пациент проходил лечение, какие препараты и направления назначали другие врачи.

Исключением станут только спецбольницы, чьи пациенты имеют определенный диагноз. Например, информацию о наличии у больного ВИЧ, туберкулеза или психиатрического заболевания могут просмотреть только медики профильных организаций, а вот карта терапевтических услуг станет единой.

- Например, когда пациент проходит лечение, то врач вносит информацию о его лечении в электронную медицинскую карту. Другой врач Севастополя при необходимости сможет в любое время ознакомиться с этими сведениями. Кроме того, он может внести в карту новые данные об оказанных услугах, о рекомендациях по дальнейшему лечению, о выписанных препаратах – в карту добавляется вся необходимая информация, – сообщил первый заместитель директора Медицинского информационно-аналитического центра Андрей Ефремов.

Единая электронная карта позволит объединить информацию и составить полное представление о состоянии здоровья пациента, тем самым повысив качество оказания ему медицинской помощи.

После обучения врачей единая электронная карта пациента заработает во всех медицинских организациях города. В перспективе к единой системе планируется подключить и частные клиники, которые работаю по полису ОМС.