2019-05-20T18:11:56+03:00
Общество

Правительство Севастополя выделит 300 тысяч рублей семье Краниных

Накануне Артем Кранин погиб на пожаре на улице Терлецкого
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Правительство Севастополя выделит 300 тысяч рублей семье Артема Кранина, который погиб на пожаре.

- С целью оказания единовременной материальной помощи семье Краниных, Дарье Владимировне и Александру Сергеевичу, в связи с гибелью сына Артема, в результате пожара на улице Терлецкого, правительство Севастополя постановило выделить средства в сумме 300 тысяч рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи, – сообщила Елена Сулягина.

Кроме того, 345 тысяч рублей из резервного фонда правительства Севастополя выделят на транспортировку спецтранспортом ребенка 2019 года рождения в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева - младенцу нужна высокотехнологическая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Крымские спасатели эвакуировали «пострадавшего» из обводненной пещеры глубиной 20 метров
С начала 2019 года в Симферополе выявили больше 200 пьяных водителей
На десяти улицах Симферополя 21 мая отключат свет
В Евпатории проведут реконструкцию сетей водоснабжения протяженностью 30 километров
Вице-премьер Крыма Михаил Селезнев подал в отставку
Подросток из Евпатории покончил с собой из-за угроз и унижений
В Керчи мужчина под видом оконного мастера украл из квартиры пенсионера 700 тысяч рублей
В Крыму до 23 мая объявили о высокой пожарной опасности
Крымские спасатели эвакуировали 7 туристов из пещеры Ени-Сала
Пьяного авиадебошира из Симферополя везли в полицейский участок в кресле-каталке
В Судаке из-за аварии без воды остались пять тысяч человек
Погода в Крыму на 20 мая: до +27 и облачно
Крымские пальмы атаковали опасные вредители
Туристку подвело сердце на склоне Демерджи
Вадим Самойлов показал волшебный Крым в новом клипе
Литографии Матисса впервые выставили в «Ласточкином гнезде»