Правительство Севастополя выделит 300 тысяч рублей семье Краниных

Правительство Севастополя выделит 300 тысяч рублей семье Артема Кранина, который погиб на пожаре.

- С целью оказания единовременной материальной помощи семье Краниных, Дарье Владимировне и Александру Сергеевичу, в связи с гибелью сына Артема, в результате пожара на улице Терлецкого, правительство Севастополя постановило выделить средства в сумме 300 тысяч рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи, – сообщила Елена Сулягина.

Кроме того, 345 тысяч рублей из резервного фонда правительства Севастополя выделят на транспортировку спецтранспортом ребенка 2019 года рождения в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева - младенцу нужна высокотехнологическая медицинская помощь.