МВД: Сбежавшую в Крым киевлянку Кудуеву выселять не будут

«БУДУТ ВЫСЕЛЯТЬ ЧЕРЕЗ СУД»

- Ребенка обижают! - кричит толпа, а украинский неонацист Виталий Регор по кличке Кафир хватает за шею киевлянку Наталью Кудуеву и пытается сорвать с ее груди георгиевскую ленту. На защиту мамы встает дочь - шестиклассница Настя. Она бросается на обидчика, но - только она. Неонацист хватает беззащитную женщину, а полиция незалежной предпочитает не замечать инцидента.

Это видео, снятое 9 мая 2016 года, всколыхнуло и Россию, и Украину. Но если в России сочувствовали и предлагали семье убежище, то в незалежной - травили.

Как рассказывала Наталья Кудуева тогда «Комсомолке», девочку чуть не линчевали одноклассники за браслетик-триколор, а за сочинение о герое Великой Отечественной Настя получила двойку в школе.

В итоге семья с помощью неравнодушных людей выехала в Россию. Поселиться решили в Крыму. Вывез их за свой счет российский бизнесмен, а крымский депутат помог устроить ребенка в школу. Наталья нашла работу в почтовом отделении Ялты - оператором связи.

Все было спокойно до мая 2019 года. Тогда в СМИ появилась информация, что семья российских патриотов из Украины оказалась под угрозой депортации. Живут они в Ялте, но регистрацию по каким-то причинам оформили в другом районе, в деревне.

- Позвонила женщина, сказала, что приходил участковый, и так как мы прописаны там, но не живем, нас через суд будут выселять, - рассказала местным журналистам Наталья Кудуева. - А там (на Украине, - ред.) нету жизни ни Насте, ни мне.

В соцсетях женщина уточнила, что они с дочерью получили вид на жительство (ВНЖ) и собирались сдать экзамен для получения статуса носителя русского языка, чтобы затем подать документы на гражданство РФ по упрощенной схеме.

- Все круги ада по очереди. Только 1 апреля получили ВНЖ. Теперь собираемся сдавать на носителя родного языка (без регистрации не дадут пройти), а при удачной сдаче можно приступать к долгожданному гражданству. С 2016-го года первый раз пришел участковый по месту прописки. А до этого его не интересовало, где мы и что с нами. Сидим тихо, учимся, работаем, никого не трогаем. Откуда возникла мысль прийти и искать нас именно сейчас? Никуда из Крыма ни разу не выехали, потому что нельзя. Кто ж знал, что, имея ВНЖ, нельзя работать и жить нигде, кроме места прописки? - написала Наталья Кудуева в Facebook.

«КВАРТИРУ ПОДАРЮ, РАЗ ОБЕЩАЛ!»

Ранее ялтинский бизнесмен Дмитрий Тюкаев пообещал киевлянке и ее дочери квартиру в строящемся доме на Южном берегу Крыма. Однако многоэтажку еще не сдали, так что своей жилплощади, где можно было бы оформить регистрацию, у Кудуевых пока нет.

В СМИ заявили, что застройщик обанкротился, однако Тюкаев опроверг эту информацию.

- Никакие мы не банкроты, - заверил корреспондента «КП-Крым» ялтинский бизнесмен Дмитрий Тюкаев. - Да, действительно, ранее мы предложили ей квартиру. Но сейчас действует запрет на строительство на Южном берегу Крыма, 409 закон (Закон Республики Крым «Об особенностях создания в Республике Крым зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории. - Ред.). Она периодически нам звонила в отдел продаж, ей говорили: пока объект стоит, ждите. И вот уже год, как ко мне она не обращалась.

Бизнесмен заверил, что от слов своих не отказывается, и готов подарить семье беженцев ключи от новенькой квартиры - как только строительство завершат.

- Фактически мои клиенты ждут квартиры в 8 домах, а это больше четырехсот семей. Все, что обещал, - сделаю.

Правда, пока вопрос с этими объектами повис в воздухе - ведь власти не спешат давать разрешение на строительство многоэтажек у самого Черного моря.

РЕШЕНИЙ О ДЕПОРТАЦИИ НЕ ПРИНИМАЛИ

«Сверху» на новость о возможном выселении семьи Кудуевых отреагировали сразу.

- Никакого выселения не будет и в принципе быть не может, это какие-то действия не совсем выверенные: по незнанию, по неопытности участкового. Реакция самой матери с ребенком понятна, они волнуются, переживают. В данном случае у меня уверенность на 100%, что никакого выселения не произойдет. Я, конечно, разберусь, - сказал «КП-Крым» сенатор Сергей Цеков. - При этом я знаю, что наше руководство крымское тоже занялось этим вопросом.

В МВД озвученную журналистами информацию опровергли:

- Опубликованная в ряде СМИ информация о якобы депортации с территории Республики Крым семьи переселенцев не соответствует действительности. Граждане находятся на территории Российской Федерации на законных основаниях. Никаких решений о депортации в отношении данной семьи не принималось, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Ура-а! Звонили из полиции! Выселения не будет! Мы остаемся! Мы идем дальше! - написала Надалья Кудуева в Facebook.

От дальнейших комментариев СМИ женщина отказалась.

КОМПЕТЕНТНО

Евгений КОРЧАГО, председатель коллегии адвокатов города Москвы «Корчаго и партнеры»:

- О выселении в данном случае вряд ли может идти речь, но это не освобождает от административного штрафа за нарушение миграционного законодательства. При изменении фактического места жительства нужно встать на миграционный учет, уведомить о своем месте пребывания, месте работы и заполнить все необходимые документы. Если человек снимает квартиру, нужно предоставить договор аренды, адрес временной регистрации при этом меняется. И не столь важно, разрешение на временное проживание у гражданина или вид на жительство: иностранец в РФ обязан проживать по месту своей временной регистрации.

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