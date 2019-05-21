2019-05-21T13:15:47+03:00
Общество

В Ялте за 60 миллионов выставили на продажу княжеский особняк

Здание было построено в 1897 году архитектором Красновым
Надежда ДАЦЮК
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Фото: avito.ruФото: avito.ru
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В Ялте выставили на продажу фамильный особняк 1897 года, спроектированный известным архитектором Крыма Николаем Красновым и построенный княгиней Плещеевой. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Трехэтажный особняк (один этаж подземный) по адресу ул. Сеченова, 5 продается за 60 миллионов рублей. При том, что дом долгое время не ремонтировали, что видно по фото.

раcположен вблизи Приморского парка и центральной набережно. Фото: avito.ru

раcположен вблизи Приморского парка и центральной набережно. Фото: avito.ru

- Особняк общей площадью 580 квадратных метров, земельный участок площадью 30 соток раcположен вблизи Приморского парка и центральной набережной, - указано в объявлении.

По словам собственника, здание не является памятником архитектуры.

Продажа дома вызвала бурю возмущений у ялтинцев.

- Тихий ужас, что творится! Как это не является памятником архитектуры?! Это же Краснов! Вы что же творите? Крымский Минкульт, позор вам! Вот сразу вспоминается анекдот про прачечную! Понимаете, что любой может за 60 миллионов купить красновский особняк, а на его месте построить убогую 20-этажную халабуду, какие сейчас повырастали как грибы в Приморском парке Ялты. Понятно, что в частную собственность дворец ушел при Украине, но при желании Совмину ничего бы не стоило признать здание памятником архитектуры, чтоб его не смели трогать! Однако деньги всегда побеждает добро, к сожалению. Сердце разрывается, - выразила свое мнение уроженка Ялты Екатерина Петухова.

Особняк требует ремонта. Фото: avito.ru

Особняк требует ремонта. Фото: avito.ru

Ялтинка Лариса Лысова отмечает, что примеров продажи старинных особняков с выводом их из статуса памятника или не присвоением подобного статуса на ЮБК немало.

- Продаются, в том числе, и памятники. Это - проблема принятия глобально-кардинального решения на государственном уровне. Только в Ялте можно целый список таких зданий составить, - добавила Лариса.

Здание 1897 года уже давно не ремонтировали. Фото:avito.ru

Здание 1897 года уже давно не ремонтировали. Фото:avito.ru

Общественница Антонина Бойченко предложила ялтинцам скинуться, купить особняк и сделать частный музей:

- Собрать 60 миллионов плюс на оформление со всей Ялты легко, плюс сезон впереди - с курортников соберите.

Напомним, в феврале на продажу выставили дворец На Южном берегу Крыма, который построили еще в 1911 году для генерала российской армии Николая Комстадиуса. Всего в доме 3 этажа, его площадь составляет 1000 квадратных метров, а участок – около 100 гектаров. Цена - 1 миллиард рублей.

Кроме того, за 1 миллиард рублей в Крыму хотят продать бывшую госдачу Брежнева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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